La ricetta della felicità: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino presentano la miniserie feel good in arrivo su Rai 1

Debutterà il 25 settembre su Rai 1 in prima serata La ricetta della felicità, una serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino che parla di amicizia, sorellanza, ascolto dell'altro e di una piccola indagine. Le due attrici l'hanno presentata oggi alla stampa insieme al regista Giacomo Campiotti.

Arriva su Rai 1, insieme ai primi giorni d'autunno, una miniserie in quattro serate intitolata La ricetta della felicità, diretta da Giacomo Campiotti e con due protagoniste femminili d'eccezione, che non sono assolutamente due volti sconosciuti ai frequentatori del piccolo schermo e di serie tv. Parliamo di Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, che interpretano due donne completamente diverse l'una dall'altra che il destino fa incontrare e diventare grandi amiche.

La ricetta della felicità è ambientata in una località marina inventata, una delle tante cittadine di villeggiatura della Riviera Romagnola, e quindi tra ombrelloni, lettini e discoteche. In realtà il microcosmo che fa da sfondo alla vicenda è un luogo un po’ sgangherato chiamato La Rotonda e occupato da una pensione che è anche piadineria e da una pompa di benzina e un'officina. La nostra storia comincia quando Marta, signora borghese che abita a Milano, scopre che suo marito, che è fuggito chissà dove, è ricercato dalla polizia per riciclaggio di denaro sporco. Smarrita e con una figlia e una suocera di cui occuparsi, Marta segue una sua intuizione e approda a Marina di Romagna, dove viene accolta da una donna burbera e in gamba che di mestiere fa il meccanico: E’ Susanna, che troverà in Marta, come già detto, un’amica e confidente. Del cast de La ricetta della felicità fanno parte anche Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

Come ha raccontato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della miniserie la produttrice Simona Ercolani, La ricetta della felicità nasce da un'idea di realizzare un contenuto feel god, insomma qualcosa che potesse mettere di buon umore lo spettatore. Ovviamente per Marta & Co. non è tutto rose e fiori, ma la miniserie è senz'altro un inno alla vita, o almeno così la descrivono il regista e la sceneggiatrice Anna Mittone, tanto che Cristiana Capotondi, al momento di prendere la parola, ha commentato: "A descriverla così La ricerca della felicità sembra una favola disneyana, che tra l'altro è un genere che amo molto. In effetti siamo nel favolistico, ma anche nel realistico, e questo è frutto del lavoro enorme che ha fatto Giacomo Campiotti in ogni istante delle nostre lunghissime giornate insieme. Giacomo è un ribelle nato, che ci ha immerso per tre mesi in una condizione di incredibile creatività. Questo film è stato per tutti noi una specie di esercizio recitativo costante, perché Giacomo voleva sempre di più. Gli interessava soprattutto trovare la verità nei personaggi, e quindi questa favola è diventata profondamente umana ed empatica, e si è agganciata ai temi del nostro tempo, perché Marta è femmina femmina, con tutte le caratteristiche che possiamo attribuire alle donne: la leggerezza, il sorriso, il disordine, l'incapacità di essere concreti, di mettere a terra le cose. Eppur, proprio in questi suoi tratti sta la forza di Marta, che è un personaggio postmoderno perché sembra dirci che le donne hanno tutto il diritto di essere così, perché se sono originariamente così, poi riescono a trovare la loro forza e il loro modo di stare al mondo. Marta è mossa dalla follia di cercare la verità. Nessun personaggio contemporaneo cerca più la verità, perché viviamo nell'epoca del compromesso, invece questa donna prende e parte. Va verso il mare, dove incontra un posto molto più caldo, una famiglia e una donna che sta vivendo in maniera completamente opposta le sue stesse difficoltà".

La prima volta che incontriamo Susanna ne La ricetta della felicità, la vediamo sbucare da sotto un'automobile che la donna è intenta ad aggiustare. Basta un'inquadratura a rivelarci che abbiamo di fronte una creatura burbera ed estremamente diretta. Appena Lucia Mascino ha letto di Susanna nella sceneggiatura, se n'è subito innamorata: "Susanna è fantastica, è il personaggio che ho sempre sognato di interpretare, Se fosse stata in America, a vestire i suoi panni sarebbe stata Frances McDormand, che le somiglia tantissimo in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Ero esaltatissima all'idea di impersonare Susanna. Mi è piaciuto molto anche il contesto anomalo in cui si svolge la miniserie, che è un luogo sospeso, e poi quando mai ti fanno fare la benzinaia? Mi sono davvero divertita a essere lei, e poi adoro i personaggi con la sorpresa finale. Lei sembra tosta e ruvida e invece ha il cuore dolce, anche perché ha cresciuto una figlia con cui ha un rapporto bellissimo, affettuoso e giocoso. Ci volevano dei personaggi così, e per me è stata anche una grande sorpresa conoscere Cristiana e insieme abbiamo vissuto quello che vivono Marta e Susanna. Di solito sono una criticona, ma quando ho visto le prime due puntate de La ricetta della felicità, l'ho trovata straordinaria, e sono grata a Giacomo Campiotti per il tocco di realismo magico che ha dato al racconto. Infine trovo rivoluzionario che questa serie parli di fiducia in un momento storico così difficile e violento e rivendichi l'importanza dell'incontro con l’altro, di ciò che è autentico, del dialogo, della capacità di mettersi nei panni dell'altro, del cercare di andare più a fondo, del disarmarsi e soprattutto del riuscire ad approfittare di un momento di difficoltà per smetterla di interpretare un ruolo".

Giacomo Campiotti ha lavorato sia per il cinema che per la televisione. Uno dei suoi più grandi successi è stata la serie Braccialetti Rossi. Il regista ha già diretto sia Lucia Mascino che Cristiana Capotondi e, senza nulla togliere alle due attrici, ci ha tenuto a dire ai giornalisti che uno degli elementi più importanti de La ricetta della felicità è la sua coralità: "Mi interessava fin dal principio rendere giustizia anche ai personaggi minori, dando loro verità e credibilità. Tutto nasce dagli attori, da questo cast stupendo. Non è la prima volta che racconto una vicenda corale, e se è vero che sono successe tante cose magiche durante la lavorazione di Braccialetti rossi, questa volta è accaduto qualcosa di veramente straordinario: siamo diventati una grande famiglia. Tra noi è nato qualcosa di forte. Non sempre basta avere gli interpreti giusti per fare un bel film o una bella serie, però aiuta molto. Abbiamo cercato di dare un po’ di profondità a tutti, pur nella cornice di un prodotto feel good. Ci siamo anche molto divertiti.

L'appuntamento con le prime due puntate de La ricetta della felicità è dunque giovedì 25 settembre in prima serata su Rai 1. La miniserie è una coproduzione Rai Fiction e Stand by me.