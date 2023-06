La Ragazza e L'Ufficiale: Sura e Seyit sono veramente esistiti? Ecco la verità

Anticipazioni TV

L'amore tra Sura e Seyit ci farà compagnia su Canale5 per tutta l'estate. Ma la storia della Fiction La Ragazza e L'Ufficiale è vera? I due protagonisti sono davvero esistiti? Scopriamolo insieme.

Avete seguito la prima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale? La nuova fiction in onda su Canale 5 ci farà compagnia per tutta l’estate e ci innamoreremo della storia d’amore tormentata tra Sura e Seyit. Ma i due protagonisti sono esistiti davvero?

La ragazza e l’ufficiale: la fiction è tratta da una storia vera

La serie La Ragazza e l’Ufficiale è tratta dai romanzi Kurt Seyt e Shura e Kurt Seyt e Murka, scritti da Nermin Bezmen. La scrittrice turca ha rivelato che la storia da lei raccontata è vera e si basa sulla vita di suo zio Kurt Seyit. Il protagonista, così come Sura, sono davvero esistiti e si sono davvero amati. Oltre a loro sono esistiti veramente anche Celil, Tatya e Petro, anche nella vita reale l’antagonista principale della storia.

La ragazza e l’ufficiale: la vera storia di Sura e Seyit

Kurt Seyit e Sura sono davvero esistiti e hanno affrontato sia la Prima Guerra Mondiale che la Rivoluzione Russa. A seguito di questa, i due si sono ritrovati a perdere tutti i loro averi e a svolgere dei lavori molto umili, pur di stare insieme. I due innamorati non si sono mai sposati ma hanno vissuto come marito e moglie fino a quando Seyit, dopo aver contratto la tubercolosi, ha deciso di porre fine alla sua vita.

La ragazza e l’ufficiale: il finale della serie sarà tragico

Il finale della serie La Ragazza e l’Ufficiale sarà ugualmente tragico come nel reale. Non assisteremo alla morte dei protagonisti ma purtroppo la storia d’amore tra i due non avrà un lieto fine. Dopo innumerevoli incomprensioni e intromissioni di Petro - che verrà assassinato da Seyit - i due si lasceranno per sempre e Kurt sposerà un’altra. Sura, che si consolerà con un affascinante giovane, tenterà di fermare le nozze ma arriverà tardi. Ormai certa di non poter fare più nulla, augurerà ai due tanta felicità e se ne andrà per sempre.

La Ragazza e l'Ufficiale va in onda ogni venerdì, alle ore 21.45, su Canale5.