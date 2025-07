La Promessa: Pelayo che delusione! Ascesa e declino di un personaggio che ci ha delusi!

Anticipazioni TV

Che ne pensate di Pelayo il fidanzato di Catalina, tra i protagonisti della Soap di Rete4, La Promessa? Noi siamo rimasti molto delusi da lui e ora vi riveliamo il perché.

Lo dobbiamo dire: Pelayo ci ha deluso! Le ultime settimane di programmazione de La Promessa ci hanno portato a perdere la stima nei confronti del giovane conte, fidanzato di Catalina. Avevamo dato tanta fiducia a questo personaggio, entrato nelle trame della Soap di Rete4 all’improvviso e capace di conquistare il cuore della bella marchesina con le sue idee lavorative rivoluzionarie; con il tempo ha però mostrato la sua vera natura e il suo comportamento ambiguo ci ha proprio stancati. Vi anticipiamo, e attenzione in questo articolo ci saranno SPOILER, che continuerà a deludere e non solo noi…

La Promessa: Pelayo e Catalina da innamorati a delusi

Il personaggio di Pelayo ha sempre catturato la nostra attenzione, sin dalla sua prima apparizione nelle trame de La Promessa. Come sappiamo, il conte non è stato sempre sincero e ha nascosto per tanto tempo a Catalina i suoi traffici illeciti e bellici con Cavendish e poi con Don Lorenzo. La marchesina ha alla fine scoperto tutto e tra lei e il conte ha cominciato a calare il gelo, sebbene tra di loro i sentimenti fossero ancora fortissimi.

In quel momento Pelayo prese una decisione piuttosto saggia, ovvero quella di lasciare in pace la sua amata e permetterle di fare chiarezza nel suo cuore, senza sentirsi costretta a portare avanti una relazione con tanti problemi di fiducia. Sappiamo anche che Catalina, pochi mesi fa, ha deciso di rimettersi in contatto con il suo innamorato e di riprovare a ricostruire il loro legame, certa che – superate le difficoltà – il loro amore si riaccendesse. Peccato però che la figlia di Don Alonso abbia avuto una sorpresa da rivelare, una di quelle che cambia per sempre la vita.

La Promessa: Pelayo da buono a cattivo

Come abbiamo detto prima, Pelayo ha preso una decisione saggia a lasciare Catalina libera di scegliere e ci è piaciuto molto anche quando ha rivelato alla marchesina di avere molta paura di tornare alla tenuta a causa di Don Alonso e Cruz, non certamente felici di rivederlo. Vinto però questo timore, il nobile ha accettato di seguire la sua innamorata e si è pure scusato con Simona per aver ingannato la sua pupilla. E sin qui tutto bene. Urla di giubilo e scrosci di applausi quando il giovane ha deciso di sposare Catalina e di fare da padre al bimbo che la ragazza porta in grembo, sebbene non sia il suo. E grande felicità quando lo ha confermato davanti ai marchesi. Ma a una grande salita segue sempre una discesa e in questo caso ripidissima, in un burrone da cui è difficile uscire.

Pelayo vuole che Catalina abortisca e in verità, nonostante tutto quello che ha detto, non se la sente di crescere un figlio non suo. Capiamo anche che per lui non sia facile occuparsi di un bambino che non è il suo vero erede ma addirittura fare in modo di stancare così tanto la marchesina affinché possa interrompere la gravidanza, bé ci sembra troppo. E anzi pensiamo anche altro.

Pelayo avrebbe potuto essere più sincero nelle puntate de La Promessa

Non ci è proprio piaciuto il fatto che Pelayo abbia tentato di far abortire Catalina e sinceramente avremmo preferito che fosse più sincero con sé stesso e con la sua innamorata. Cosa che in effetti farà nelle prossime puntate de La Promessa, in onda nella prossima settimana, ma sarà una rivelazione che non cambierà la sostanza dei fatti. Ha compiuto un’azione spregevole. Sappiamo che i tempi in cui è ambientata la Soap non permettevano certe libertà conquistate nel tempo ma è pur vero che Catalina non gli ha puntato una pistola alla tempia per farsi sposare e anzi ha voluto essere sincera con lui. Gli ha quindi permesso di fare una scelta e di capire se l’amore che prova per lei può superare l’arrivo di un erede non suo oppure no e, come ha sempre detto, la marchesina è pronta ad affrontare la sua vita anche da sola, come in fondo ha sempre fatto, visto che il suo spirito libero l’ha sempre portata a essere una donna controcorrente. Insomma Pelayo non è obbligato a sposarla e - attenzione spoiler – non lo farà.

La Promessa Spoiler: Ecco cosa succederà a Catalina e Pelayo

Pelayo è una delusione, lo abbiamo detto e ridetto, e dal tifare per lui e per l’amore con Catalina, abbiamo cominciato a sperare che il conte si allontani dalla marchesina, il più in fretta possibile. Vi anticipiamo – e da qui arrivano gli spoiler – che succederà proprio questo e ancora una volta abbiamo da commentare sul comportamento del nobile. Pelayo abbandonerà Catalina sull’altare, sì proprio il giorno delle nozze, lasciandola sola a spiegare non solo una gravidanza senza compagno ma anche una fuga inaspettata del proprio fidanzato.

Catalina rimarrà da sola ad affrontare una situazione complicata, con una famiglia – Cruz in primis – infuriata e impaurita dalla possibilità che si scateni uno scandalo e noi ci chiediamo: ma perché arrivare a questo punto? Pelayo avrebbe potuto fare meglio? Per noi sì e lo ribadiamo con forza, perfettamente consapevoli che si tratti di una Soap e che il dramma debba essere all’ordine del giorno. Ammettiamo però che sia un vero peccato e che un personaggio come il conte avrebbe potuto comportarsi in modo più corretto. Menzione invece speciale ed entusiasta per il suo interprete, l’attore Michel Tejerina, che è stato davvero bravo e ci auguriamo di rivederlo presto… in un’altra Soap però!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.