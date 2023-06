La Promessa: la nuova Soap di Canale5 non va in onda il 2 giugno 2023. Scopriamo perché e cosa sarà trasmesso

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con la quinta puntata de La Promessa, la nuova Soap arrivata a farci compagnia nel pomeriggio di Canale5. Scopriamo insieme perché non andrà in onda il 2 giugno 2023 e cosa sarà trasmesso al suo posto.

Primo stop e cambio di programmazione per La Promessa. La nuova Soap di Canale5, arrivata lunedì scorso – 29 maggio 2023 – non andrà in onda il 2 giugno 2023. Le avventure di Jana, appena arrivata alla tenuta de La Promessa e della famiglia Lujan, torneranno la prossima settimana. Ma se non andrà in onda la Soap, cosa ci farà compagnia il giorno della Festa delle Repubblica? Scopriamolo.

La Promessa non va in onda il 2 giugno 2023: ecco cosa ci sarà al suo posto su Canale5

È stata una prima settimana breve per La Promessa. La nuova Soap di Canale5, arrivata lo scorso lunedì e che ci farà compagnia per tutta l'estate, si prende una pausa venerdì 2 giugno 2023. Le avventure di Jana si interrompono per una sola giornata e al loro posto arrivano le storie di Inga Lindstrom, con il film Incanto d'amore, che sarà trasmesso alle ore 14.13.

La Promessa: il riassunto di quello che è successo nelle prime puntate

Per chi si fosse perso le prime puntate del nuovo appuntamento di Canale5, ecco un piccolo riassunto di quello che è successo:

Nelle puntate andate in onda da lunedì a oggi – giovedì 1° giugno 2023 – Jana è arrivata alla tenuta La Promessa, per scoprire la verità sulla morte di sua madre. La ragazza vuole scoprire perché la sua mamma è stata uccisa e perché il suo fratellino – in fasce – è stato rapito quindi anni prima. Approfittando dell'incidente capito a Manuel, il figlio di Don Alonso Lujan – il padrone della tenuta – Jana si è fatta assumere come cameriera della famiglia, che lei crede responsabile della morte della sua mamma. Ma prima di poter cominciare a indagare, Tomas, l'erede dei Lujan disposto a darle una mano e al corrente di quanto successo anni prima, è stato assassinato. A ucciderlo è stata la sua matrigna Cruz, la spietata marchesa che sembra conoscere fin troppo bene la storia della protagonista.

Anticipazioni La Promessa: ecco cosa succederà lunedì 5 giugno 2023

Il sergente Corrado Funes, che sta indagando sull'omicidio di Tomas, scopre che l'assassino ha spostato il corpo del ragazzo. Cruz è spaventata che la Guardia Civile scopra che è lei la colpevole. Simona ha ormai deciso di lasciare la tenuta ma non è pronta alla reazione di Catalina. Mauro si preoccupa per la sua relazione con Leonor, fin troppo spensierata e teme che la situazione possa sfuggire di mano a entrambi. Jana si vuole occupare di tutti i lavori della tenuta ma non ha messo in conto di potersi fare male. Manuel corre in suo soccorso.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.