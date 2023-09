La Promessa: ecco chi è davvero Mauro. Vita e carriera dell'attore Antonio Velázquez Bautista

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Mauro, il bel cameriere innamorato di Leonor e tra i protagonisti de La Promessa, la Soap di Canale5. Ecco chi lo interpreta.

Uno dei personaggi più amati e criticati de La Promessa è sicuramente Mauro. Il bel cameriere della tenuta è stato coinvolto in una travagliata storia d’amore con la marchesina Leonor e la loro separazione, voluta dal ragazzo per evitare che la loro relazione diventasse sempre più impossibile, ha scatenato i fan della Soap che si sono schierati chi a favore del bel domestico chi invece contro di lui e contro le sue decisioni.

Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che Mauro, anche quando diremo addio a Leonor, continuerà a essere una presenza fissa nel cast, stavolta però al fianco dell’ingenua Teresa. Ma chi presta il volto all’affascinante giovane? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Antonio Velázquez Bautista è Mauro nella Soap

Mauro è interpretato dall’affascinante attore Antonio Velázquez Bautista. L’artista è nato in provincia di Granada nel 1981 e ha studiato studiato all'Instituto de Educación Secundaria Alonso Cano e all'Instituto de Educación Secundaria, a Granada. Prima di intraprendere la carriera militare – stava per iscriversi al politecnico per sottoufficiali - viene notato dall’agente Carlos Miranda che lo porta a trasferirsi a Madrid per studiare recitazione.

Gli studi lo portano subito a lavorare, come apprendista, nella Compagnia del Teatro Nuovo di Torino nel 2001 e poi, terminata la sua formazione, comincia la sua carriera teatrale, partecipando a numerose opere come Il Fidelio, La Donna Senz’ombra, Il Don Carlos e i Dialoghi delle Carmelitane. Oltre al teatro, Bautista ha partecipato ad alcune serie televisive come SMS Sin Miedo A Soñar, Tierra de Lobos – L’amor e il coraggio, Le ragazze del centralino e Liberdad. Nel 2023 approda poi a La Promessa. Per il cinema ha invece recitato in Tengo ganas de ti, il remake spagnolo di Ho voglia di te, in Cuatro lunas, in Mi gran Noche e in Los Rodríguez y el más allá.

La Promessa, ecco chi è Antonio Velázquez Bautista

Molto attivo sui social, l’attore condivide molti scatti sia sul set che della sua vita privata. Non è chiaro se sia o meno fidanzato. L’informazione certa che abbiamo è che nel 2018 era fidanzato con Marta Gonzalez con la quale si è presentato al 32esimo Goya Film Awards a Madrid.

Quello che riusciamo a capire dai suoi social è che Bautista è molto innamorato del suo lavoro e della natura. Tra i suoi animali preferiti ci sono sicuramente i cavalli, con cui ha lavorato per la serie Liberdad.

Altra passione evidente è quella per le moto. Sono tanti gli scatti che lo ritraggono in sella al suo bolide, con cui sembra essere solito fare molti giri, in compagnia di amici centauri.

Ma l’amore più grande è sicuramente quello per i suoi nipoti, il più piccolo dei quali è Daniel, nato nel luglio del 2018.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.