La Promessa: ecco chi è davvero Lope. Vita e carriera dell’attore Enrique Fortún

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa di più sull'attore Enrique Fortún, interprete di Lope nella Soap di Canale5.

Lope è senza dubbio uno dei personaggi più amati de La Promessa. Il giovane cameriere della tenuta ha appassionato i fan della Soap con il suo talento per la cucina e siamo certi che tutti abbiano tifato affinché potesse realizzare il suo sogno di diventare cuoco.

Lope è interpretato dall’attore spagnolo Enrique Fortùn. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

La Promessa: focus sul personaggio di Lope

Lope è sempre stato uno dei camerieri più attivi de La Promessa ma anche, come abbiamo già detto, uno dei personaggi più amati della Soap. Il ragazzo ci ha appassionato dalle prime puntate grazie alla sua storia d’amore con Maria e alla sua dolcezza nel voler aiutare la ragazza, triste per la partenza di Salvador. Lope è stato molto vicino alla Fernandez ma è stato pure capace di farsi da parte e dimenticare i suoi sentimenti, per non tradire l’amicizia con Salvador e per aiutare la cameriera a fare ordine nel suo cuore.

Di Lope ci ha però soprattutto appassionato la sua grande determinazione a diventare un grande cuoco. Per riuscire a essere uno chef preparato, il ragazzo ha sfidato Cruz e ha detto addio alla tenuta per cominciare un’avventura in un grande ristorante di Madrid, per poi tornare a La Promessa, dopo aver capito di voler rimanere accanto ai suoi amici e di aver bisogno dei suoi cari accanto.

Nelle ultime puntate de La Promessa in onda su Canale5, lo abbiamo visto avvicinarsi sempre di più a Vera, la ragazza che ha trovato nel bosco mentre stava cercando Maria, rapita da Valentin. Tra i due giovani è chiaro che stia nascendo un grande sentimento ma vi anticipiamo che il cuoco sarà protagonista di una nuova storia d’amore, ancora una volta tormentata.

La Promessa, ecco chi è davvero Lope: Vita e Carriera dell’attore Enrique Fortùn

Enrique Fortùn è nato il 15 marzo 1995 a Madrid. Scoperto di avere il sacro fuoco dell’arte, si è formato nella scuola di recitazione di Cristina Rota e a diciotto anni completa la sua formazione diplomandosi presso lo studio di Juan Codina. La sua carriera di attore comincia a teatro e continua sbarcando in TV nel 2018 con la serie tv iberica intitolata Centro Médico. Continua in televisione con La Fortuna, nel 2021, e approda a La Promessa nel 2023.

La Promessa: altre info su Enrique Fortùn, Lope nella Soap

Enrique Fortùn sfodera un fisico da urlo sotto i panni da cuoco di Lope. Merito della sua passione per la boxe, che pratica sino dalla giovane età.

L’interprete di Lope sembra essere molto riservato sulla sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, pieno di foto artistiche e sul set, compaiono pochissime foto della sua quotidianità, dedicate soprattutto a viaggi e vacanze.

Emerge però quanto sia legato ai suoi colleghi de La Promessa, con cui pare passare del tempo insieme anche fuori dal set.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.