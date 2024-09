La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lope sarà protagonista di una nuova storia d'amore... ancora una volta tormentata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che per Lope, tornato a lavorare alla tenuta, ci sarà un nuovo amore. Nei prossimi episodi della Soap, in onda su Canale5, il cuoco si innamorerà della nuova arrivata Vera ma la loro relazione sarà purtroppo sin da subito molto difficile. Scopriamo cosa succederà.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lope troverà un nuovo amore. Il buon cuoco, tornato a lavorare alla tenuta dopo la sua esperienza a Madrid, incontrerà Vera, la nuova cameriera dal passato oscuro. Tra loro nascerà un forte sentimento, osteggiato però purtroppo da un altro nuovo arrivato, Santos, a conoscenza della vera identità della ragazza e pronto a rivelarla se lei non farà quello che lui le dice. Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto su Canale5.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lope torna alla tenuta e conosce Vera

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope sarà protagonista di una nuova storia d’amore. Il ragazzo, tornato a lavorare alla tenuta dopo l’esperienza a Madrid, conoscerà la nuova arrivata Vera e per lui sarà una bellissima novità. Il cuoco rimarrà affascinato dalla giovane, che comincerà a lavorare come cameriera ma che nasconderà anche un grande segreto.

Vera si presenterà alla tenuta e vi troverà un nuovo lavoro. Sarà però subito chiaro che la giovane nasconde un segreto ma soprattutto uno strano sacchetto, che si rivelerà essere pieno di soldi. Ma da dove verranno? Perché la nuova arrivata li nasconde così gelosamente?

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Vera è una nobile!

Vera si rivelerà un personaggio piuttosto intrigante ma non la dark lady che avevamo immaginato all’inizio, quando di lei si cominciava a parlare. La ragazza confesserà di essere una nobile e di aver deciso di fuggire dalla sua casa, per cominciare una nuova vita. Alla tenuta dei Lujàn troverà un rifugio sicuro ma anche un valido aiuto in Lope, che le prometterà di darle una mano ma che soprattutto non cercherà di forzarla a rivelare il suo passato e attenderà che lei sia pronta a dirgli tutto. Il loro amore, perché di questo si tratterà, verrà però osteggiato da un terzo incomodo, che riconoscerà Vera e che la costringerà a fare quello che le dirà, per mantenere il suo segreto e impedire che i suoi genitori scoprano dove si trova.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: L’amore tra Lope e Vera verrà ostacolato da Santos

La vera identità di Vera verrà presto scoperta. La ragazza è la figlia della duchessa de Carril, una vecchia amica di Cruz, da cui è fuggita a gambe levate. La ragazza spererà di aver trovato la pace a La Promessa, sino a quando non verrà assunto un nuovo valletto, Santos, che la riconoscerà e che la costringerà a ricambiare il suo amore, minacciandola che se non lo farà, lui chiamerà i suoi genitori. La giovane sarà quindi costretta ad allontanarsi da Lope, senza potergli dire la verità sul perché di un tale addio e a fidanzarsi con il nuovo cameriere. Il cuoco avrà il cuore spezzato ma la duchessina non potrà fare nulla per rincuorarlo, soprattutto dopo che il suo aguzzino farà arrivare un invito alla duchessa di Carril, che si presenterà da Cruz, piuttosto stupita di questa visita.

Santos farà capire a Vera di non scherzare e di essere davvero disposto a fare quello che le ha detto e la giovane dovrà cedere ai suoi ricatti. Siamo però sicuri che l’amore sincero che Lope nutre nei suoi confronti, riuscirà a scardinare questa terribile situazione e che presto la felicità trionferà tra lui e la bella duchessina.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.