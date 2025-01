La Promessa, Cristina Fernandez Pintado è Margarita: conosciamo meglio la sua vita privata, curiosità e carriera

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Cristina Fernandez Pintado, l’attrice che interpreta Margarita nella soap spagnola La Promessa in onda su Rete4.

Grande protagonista de La Promessa, la soap spagnola in onda su Rete4, Cristina Fernandez Pintado impersona Margarita. L’attrice spagnola, originaria di Valencia, ha una carriera di tutto rispetto e nuovi progetti in ballo. Conosciamola meglio, scoprendo qualcosa in più sulla sua vita privata e le curiosità, sbirciando anche il suo profilo Instagram.

La Promessa, Cristina Fernandez Pintado prima sella soap

Nata a Valencia il 29 novembre 1980 sotto il segno dello Scorpione, Cristina Fernandez Pintado ha iniziato i suoi studi assecondando la sua grande passione per la danza contemporanea, iscrivendosi in un conservatorio della sua splendida città, affiancando anche studi di filosofia e arte drammatica. La prima grande prova per Cristina avviene nel 2006 con il suo debutto nella serie televisiva El Comisario, poi l’anno successivo con Hospital Central che in Spagna ha avuto un discreto successo tra il pubblico del piccolo schermo. Dopo essere apparsa in queste due note serie televisive, seppur per un solo episodio, Cristina viene notata alle audizioni della serie tv L’Alqueria Blanca dove interpreta Conxeta ovvero la cugina della protagonista Blanca, impersonata da Carme Juan.

In questa serie tv, l’attrice spagnola reciterà fino al 2013 ovvero fino all’episodio finale. Continuando a studiare e migliorarsi, Cristina viene scritturata a La Vall per interpretare Julia mentre nel 2020 appare, come personaggio secondario, in Perdida. Lo stesso anno, Cristina dirige la sua prima pellicola dal titolo Coses a fer abans de morir con protagonista Oriol Tarraso, apparendo anche come personaggio nel film. Nel 2021 riprende il ruolo di Conxeta in L’Alqueria Blanca dopo la decisione di riportare la serie tv di successo in televisione.

Cristina Fernandez Pintado è Margarita ne La Promessa

Dopo essersi costruita una carriera di tutto rispetto, diventando un volto molto noto sul piccolo schermo in Spagna, Cristina Fernandez Pintado entra a far parte del cast della soap La Promessa, attualmente in onda in Italia su Rete4, dove interpreta Margarita de Luján. E così, l’attrice spagnola diventa molto nota e amata anche nel nostro Paese, mentre nello stesso anno ovvero il 2023, Cristina presta anche il suo volto per il cortometraggio Sola No. L’attrice spagnola è molto attiva su Instagram dove conta oltre 9mila followers, e dove condivide tantissimi scatti della sua vita privata.

È chiaro, sbirciando la sua pagina personale sui social, che Cristina sia una grande amante dei viaggi soprattutto europei, ma anche una persona solare che ama stare in buona compagnia come testimoniano le foto di cene con amici e amiche, e momenti di grande complicità con i suoi colleghi fuori e dentro al set delle serie tv che l’hanno vista protagonista. Nelle ultime settimane, Cristina è impegnata a girare il progetto Cowgirl che parla di natura e mondo campestre, e gli scatti dal set sono a dir poco meravigliosi. Non è chiaro se nella vita privata dell’interprete originaria di Valencia vi sia un grande amore, dal momento che non appare mai in nessuna foto che conferma una relazione romantica.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.