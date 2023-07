La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel perde la memoria... e sposa Jimena!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Manuel sarà vittima di un incidente aereo, a causa del quale perderà la memoria. Incapace di ricordarsi del tempo passato con Jana, il ragazzo deciderò di sposare Jimena e di assolvere ai suoi doveri da erede.

La storia d’amore tra Manuel e Jana subirà nuovi e drammatici contraccolpi. Nelle prossime puntate de La Promessa, la Soap spagnola in onda su Canale5 alle ore 14.40, i due innamorati dovranno affrontare un nuovo ostacolo e stavolta per Jana sembrerà non esserci più alcuna possibilità di coronare i suoi sogni. Ma cosa succederà? Scopriamo insieme le Anticipazioni:

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana sempre più lontani

Partiamo dall’anticiparvi che nelle puntate della prossima settimana de La Promessa, quelle in onda dal 10 al 14 luglio 2023, Jana scoprirà con orrore che Manuel è stato promesso a Jimena. Cruz ha organizzato tutto nei minimi dettagli e ha trovato il modo per mantenere alla tenuta la grossa dote della vedova di Tomas. La marchesa annuncerà il fidanzamento durante il ballo per il suo compleanno e lascerà spiazzata non solo Jana ma anche il suo stesso figlio. Manuel cercherà di opporsi a questo matrimonio di convenienza, a cui lui non solo no è interessato ma che non vorrebbe nemmeno contemplare. Il marchesino ribadirà di voler vivere la sua vita in modo libero e di voler amare chi vuole. Sarà chiaro che i suoi sentimenti per Jana sono seri e puri e che il giovane voglia superare le convenzioni sociali e convincere la domestica che ama, a non continuare ad allontanarsi da lui, come sta facendo.

La Promessa Anticipazioni: Manuel vittima di un incidente aereo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel cercherà di riavvicinarsi a Jana ma non farà in tempo a recuperare il loro rapporto del tutto e a concretizzarlo, perché sarà vittima di un incidente aereo. Il ragazzo sarà dato per disperso per diversi giorni ma, con grande felicità di tutti, verrà ritrovato e portato a casa. Le sue condizioni di salute appariranno subito critiche e si temerà che non possa più risvegliarsi. Il destino non avrà però in serbo per lui la morte ma ci sarà una spiacevole sorpresa comunque. Manuel si riprenderà ma non si ricorderà nulla del suo recente passato. Insomma dimenticherà Jana e il loro amore.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel dimentica Jana e sposa Jimena

Per Jana sarà una sorpresa terribile. Manuel non ricorderà nulla del loro amore e finirà persino per avvicinarsi a Jimena. Il Lujan si renderà conto però che la dolce cameriera della sua tenuta gli scatena dei sentimenti molti intensi, su cui farà fatica a fare luce; Manuel insomma finirà per invaghirsi di nuovo di Jana ma la sua amnesia lo porterà a rispettare i doveri di famiglia e anche a legarsi a Jimena. Anche lei infatti farà breccia nel suo cuore e, mentendo, si presenterà come una dolce giovane innamorata di lui. Questo porterà i due a decidere di sposarsi e Jana dovrà fare una scelta: interrompere o meno le nozze. Ma a quale prezzo? Se lo farà infatti verrà cacciata da La Promessa e non potrà portare a termine il suo obiettivo, ovvero quello di ricongiungersi a suo fratello e scoprire la verità sulla morte di sua madre. Sacrificherà il suo amore oppure rinuncerà a tutto per lui?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.