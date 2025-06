La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lorenzo obbliga Amalia ad eseguire un ordine assurdo. Ecco che cosa le farà fare

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lorenzo inizierà a minacciare e manipolare la povera Amalia... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Lorenzo scoprirà il segreto di Amalia, ossia che quest'ultima è la madre di Vera. Pur di non far venire a galla questa verità, la duchessa si vedrà costretta ad eseguire tutti gli ordini del militare, anche i più assurdi... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Amalia vuole che Vera le restituisca i soldi!

Mentre noi vediamo la duchessa de Carril stare con il fiato sul collo a Vera, determinata a scoprire che fine abbiano fatto i suoi soldi che la figlia ha portato via con sé prima di scappare via, i telespettatori spagnoli sanno bene che, invece, a breve sarà lei ad essere messa sotto pressione da qualcuno. Amalia si è stabilita a La Promessa con la scusa di voler realizzare un libro di ricette con l'aiuto dei cuochi della tenuta, ma, in verità, il suo obiettivo è un altro: convincere Vera a fare ritorno con lei a casa. Poi, però, emerge un'altra verità, ossia che, conscia del fatto che sia stata la giovane a sottrarle un'ingente somma di denaro, si trova lì per convincerla a restituirgliela...

Lorenzo minaccia Amalia... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Durante il suo soggiorno a La Promessa, la duchessa de Carril attira l'attenzione di Lorenzo. Quest'ultimo tiene d'occhio la donna, e, alla fine, riesce ad entrare a conoscenza del suo segreto: Vera è sua figlia. Allora, Lorenzo non perde occasione per sfruttare a suo vantaggio questa preziosa informazione. L'uomo minaccia Amalia di rivelare a tutti che la domestica in verità si chiama Mercedes, e che è una giovane di nobili origini. A questo punto, la poverina si vede costretta ad assecondarlo, in primis per il forte timore che questa voce possa giungere fino alle orecchie del violento marito...

Lorenzo obbliga Amalia a diffondere un pettegolezzo, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Ma che cosa vuole Lorenzo dalla duchessa de Carril? Il militare chiede alla signora di spargere un pettegolezzo tra i salotti dell'alta società. E così, poco dopo, Cruz viene a sapere che si sta diffondendo un rumor sulla sua crisi coniugale con Alonso, che entrambi avevano stabilito di mantenere segreta. La marchesa darà subito la colpa a Maria Antonia, pensando che questo sia il suo modo per vendicarsi per essere stata sbattuta alla porta; tuttavia, la verità è un'altra. Come se non bastasse, Lorenzo avanza un'altra richiesta ad Amalia: vuole che dica ai suoi amici e conoscenti che a spargere il suddetto pettegolezzo sono stati i Duchi de los Infantes, ossia i genitori della defunta Jimena. Allora, Cruz, indispettita, metterà in atto un piano di vendetta, che prevede raccontare a chiunque del suicidio della folle nuora. La domanda, però, è: per quale motivo il padre adottivo di Curro ha spinto la nobildonna a fare una cosa del genere? Sta di fatto, che, in seguito, la duchessa de Carril dirà addio per sempre a Vera, facendola preoccupare molto...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.