La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leonor torna a casa ma l'aspetta una triste sorpresa!

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Leonor tornerà a casa ma scoprirà con grande rammarico che Martina e Curro le hanno nascosto un grande segreto. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Leonor tornerà alla tenuta. La ragazza, concluso il suo anno di studi a Parigi, farà ritorno a casa ma scoprirà, con grande stupore, che sua cugina Martina e suo cugino Curro le hanno nascosto un grande segreto. La giovane sarà molto delusa di non essere stata messa al corrente della loro relazione, lei che da sempre ha custodito le confessioni di entrambi e che è sempre stata leale. La marchesina dovrà pure affrontare l’assenza di Mauro, partito per un nuovo lavoro, lontano dai Lujan.

Dopo un anno di assenza, Leonor tornerà a casa. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che la ragazza farà capolino alla tenuta dopo aver concluso i suoi studi e tutti saranno felicissimi di rivederla. Leonor sarà molto cambiata, una persona nuova e più felice. Saranno lontani i tempi in cui la giovane, sofferente per amore, aveva perso il suo smalto. Cruz sarà felicissima di riabbracciare sua figlia, soprattutto ora che Manuel è diventato ingestibile e che Jimena, impazzita, ha tentato di uccidere Catalina ed è stata rispedita dai suoi genitori. Insomma il ritorno della marchesina sarà una ventata d’aria fresca per la famiglia.

Leonor scoprirà che durante la sua assenza sono successe tantissime cose negative nella sua famiglia. Non solo verrà a sapere di Jimena e del tentato omicidio di Catalina ma capirà anche che Martina e Curro si sono innamorati. La giovane ci rimarrà male ma non per il fatto che i suoi cugini si siano avvicinati ma per non essere stata messa al corrente. La marchesina si arrabbierà tantissimo con Martina e sarà delusa dal suo comportamento. Perché non si è confidata con lei? Perché ha voluto tenerle nascosta una simile cosa? Il loro affetto è mutato e non ha avuto fiducia quanta ne ha avuto lei rivelandole di Mauro? Insomma per Leonor sarà un vero e proprio tradimento e prenderà le distanze dalla sua adorata cugina.

Lenor sarà furiosa con Martina e prenderà le distanze dalla cugina. La cosa salterà agli occhi di tutti e la famiglia cercherà di capire cosa sia successo tra le due ragazze. Martina spererà di poter recuperare e avrà paura che la sua relazione con Curro possa essere scoperta. Intanto la bella figlia di Cruz scoprirà pure che Mauro non fa più parte del gruppo dei domestici. Il ragazzo ha deciso di andarsene e ha trovato lavoro da un’altra parte. Per la giovane sarà un’ulteriore brutta sorpresa.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.