La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cristobal Ballesteros è il nuovo maggiordomo capo, Don Ricardo è stato silurato!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La promessa assisteremo all'addio di Romulo, che si sposerà, e all'arrivo di un nuovo maggiordomo. Alla tenuta farà la sua comparsa Cristóbal Ballesteros, che diventerà il nuovo maggiordomo capo al posto di Don Ricardo. Ecco perché e cosa succederà negli episodi della Soap presto su Rete4.

Nelle prossime puntate de La Promessa, in arrivo su Rete4, faremo la conoscenza di un altro subdolo personaggio, Cristóbal Ballesteros, che prenderà il posto di Don Romulo dopo che questi lascerà la tenuta per vivere insieme a Emilia, sua moglie. Vi abbiamo già anticipato del matrimonio di Romulo e siamo stati certi, sino all’ultimo, che con il suo addio Don Ricardo sarebbe diventato il maggiordomo capo di casa Lujàn, cosa che non capiterà e che lascerà il padre di Santos sconvolto quanto noi, soprattutto perché sarà chiaro che il nuovo domestico nasconda un segreto. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta

Don Romulo si sposerà e dirà addio a tutti. Vi abbiamo già rivelato che nelle prossime puntate de La Promessa il maggiordomo incontrerà una sua vecchia fiamma, Emilia, e scoprirà che né lui né lei hanno dimenticato il loro amore e – dopo aver superato diverse peripezie – convoleranno a nozze all’interno della tenuta e decideranno di cominciare una nuova vita lontani dalle terre dei Lujàn. Le dimissioni del maggiordomo lasceranno tutto il personale con le lacrime agli occhi e i domestici così come i cuochi saranno convinti che il suo ruolo verrà assunto da Don Ricardo, visto che è ormai da tempo un membro dello staff ed è stato istruito personalmente da Romulo. E questa convinzione la avrà anche Don Alonso, pronto a informare il padre di Santos del suo nuovo lavoro. Ma le cose non andranno così.

Arriva Cristóbal Ballesteros, il nuovo maggiordomo capo de La Promessa

Don Alonso saluterà con un po’ di tristezza Don Romulo a cui si è affezionato, visto che è stato un suo collaboratore per anni. Il marchese sarà pronto a dare il suo incarico a Don Ricardo ma Leocadia gli chiederà di assumere una persona di sua grande fiducia. Sarà così che alla tenuta arriverà Cristóbal Ballesteros, che si presenterà all’improvvisto ai domestici, informandoli del suo nuovo ruolo e sconvolgendo Ricardo. Il padre di Santos ci rimarrà malissimo e così anche tutti i suoi colleghi, persino Petra, che capirà che con il nuovo arrivato non è una persona con cui fare accordi ed è un uomo perfido e subdolo… più di lei!

La Promessa: Inizia il regno del terrore di Cristóbal

Cristóbal arriverà alla tenuta chiamato personalmente da Leocadia e si mostrerà un uomo irreprensibile e particolarmente duro nelle sue decisioni. Non solo non avrà un atteggiamento amichevole con i suoi colleghi ma imporrà a tutti, sconvolti da questo suo inaspettato arrivo, di non parlare di Don Romulo e neanche di nominarlo. Tutti dovranno rispondere alle sue richieste e non potranno fare nulla per fermarlo. Ma sarà anche subito chiaro che l’uomo nasconde un segreto, uno di quelli scabrosi che potrebbero cambiare le trame de La Promessa. Per il momento non vi vogliamo dare altri spoiler e ci limitiamo a dire che la sua presenza non farà bene a Pia, che sarà costretta a prendere delle decisioni difficilissime e molto dure.

Vi riveliamo però una cosa e forse ve ne sarete già accorti dalla foto di copertina di questo articolo. Cristóbal sarà interpretato da Fernando Coronado, noto agli appassionati delle Soap per essere stato Alfonso Castañeda ne Il Segreto. Un bel ritorno per i fan italiani delle Soap Opera spagnole.

Foto Credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.