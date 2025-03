La Promessa Anticipazioni Spagnole: Ayala vuole far rinchiudere Martina in convento!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina è appena uscita dal sanatorio, ed ora Ayala pretende che venga rinchiusa in convento... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Martina, appena tratta in salvo da Curro, che l'ha portata via dal sanatorio, fa ritorno a La Promessa. A questo punto, però, Ayala le fa sapere che non vuole continuare a vivere sotto lo stesso tetto di chi ha attentato alla sua vita, quindi pretende che venga rinchiusa in convento! Il Conte avrà la meglio anche stavolta? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Martina rinchiusa in sanatorio...

Mentre noi vediamo Martina chiusa in sanatorio per volere di Ayala, i telespettatori spagnoli sanno bene che quest'ultimo, una volta che lei sarà uscita e tornata a La Promessa, tenterà di farla rinchiudere anche in convento. Martina, ingiustamente accusata di aver avvelenato Ayala con la cicuta, si è vista costretta ad accettare il destino scritto per lei dal Conte, il quale non aveva alcuna intenzione di continuare a vivere sotto il suo stesso tetto, temendo per la sua incolumità. Qui, Martina ha persino rischiato la vita, presa di mira da un'altra paziente, la folle Juana...

Curro salva Martina... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Per fortuna, come in ogni romanzo rosa che si rispetti, il prode cavaliere va a salvare la sua bella. Curro, appena tornato dalla guerra, ha subito chiesto dove fosse Martina; non essendo soddisfatto della risposta di Margarita, l'ex soldato ha continuato ad indagare, fino a quando è venuto a sapere che la giovane era stata rinchiusa in manicomio. Allora, Curro è corso da Martina per portarla via da quel luogo infernale. Centrato l'obiettivo, Curro ha preteso che Ayala promettesse che non avrebbe preteso che la ragazza tornasse in sanatorio, e che non l'avrebbe denunciata...

Ayala vuole far rinchiudere Martina in convento, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Ayala promette che non muoverà un dito contro Martina, e così quest'ultima torna alla tenuta. Tuttavia, il Conte non ha alcuna intenzione di mantenere la parola data, tanto che, non appena rivede Martina, le dice che pretende che vada in convento: non può continuare a convivere con una persona che ha tentato di ucciderlo. Margarita, furibonda, stavolta si schiera contro Ayala, che, quindi, si vede costretto a fare un passo indietro: non può rischiare di far saltare le nozze, che per lui rappresentano la possibilità di mettere le mani su una fetta delle quote de La Promessa. Ayala, allora, dice a Martina che è disposto a chiudere un occhio, a patto che lei dia la sua benedizione al matrimonio con la madre. Dopo averne discusso con Curro, Martina cede al ricatto, accontentando il futuro patrigno; Ayala, però, le fa sapere che ormai è troppo tardi: l'indomani arriverà una suora che la porterà in convento, perché non può fidarsi di lei. A questo punto, Alonso, Curro e Margarita si schiereranno apertamente contro l'ex amante segreto di Petra... ma riusciranno ad ottenere qualcosa?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.