La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro torna dalla guerra e corre a salvare Martina!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro finalmente tornerà sano e salvo dalla guerra e correrà subito in sanatorio da Martina... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Martina si trova in sanatorio, dove rischierà la vita: la sua compagna di stanza tenterà di ucciderla. Intanto, Curro tornerà dalla guerra sano e salvo. Non appena verrà a sapere che cosa sta succedendo all'amata, correrà a salvarla: la porterà via da lì come un vero eroe romantico! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Martina rinchiusa in sanatorio!

Mentre noi vediamo Ayala puntare il dito contro Martina e Margarita iniziare a sospettare di lei, i telespettatori spagnoli sanno bene che, per fortuna, Martina potrà contare sull'aiuto di Curro. Il Conte ha accusato un malore, ed il dottore gli ha fatto delle analisi per scoprire quale fosse la causa del suo problema di salute; in questo modo, è venuto a sapere che Ayala era stato vittima di un tentativo di avvelenamento. Allora, quest'ultimo ha subito sospettato della futura figliastra, la sola che lo odi a tal punto da arrivare a compiere un gesto simile. Quando la sua futura moglie ha trovato una boccetta di cicuta tra gli effetti personali di Martina, l'uomo è giunto ad una conclusione: avrebbe sporto denuncia contro di lei!

Martina rischia di essere uccisa. Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Margarita ha supplicato Ayala di non sporgere denuncia contro Martina; il Conte si è detto disposto ad assecondare la sua richiesta, nel caso in cui avesse acconsentito a mandare via la figlia dalla tenuta. La donna, allora, si è vista costretta a far portare via Martina nel cuore della notte, affinché nessuno la fermasse. A questo punto, la poverina si è ritrovata rinchiusa in un sanatorio, dove, tra l'altro, ha vissuto un momento di puro terrore. Martina era convinta di aver trovato un'amica, Juana, sulla quale poter contare; in realtà, ben presto la paziente si è rivelata una vera e propria minaccia per lei. Juana ha persino cercato di strangolare Martina!

Curro salva Martina, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Curro e Manuel, finalmente, tornano sani e salvi dalla guerra. Il primo chiede subito dove si trovi Martina, impaziente com'è di riabbracciarla; Margarita mente, dicendogli che la figlia si è presa qualche giorno di vacanza lontana da La Promessa. Cruz, infastidita, non appena resta sola con Curro ne approfitta per confidargli com'è che stiano veramente le cose. Il giovane, sotto shock, chiede al cugino di coprirlo, perché ha intenzione di sgattaiolare via di nascosto per andare a prendere Martina. Infatti, Curro piomba all'improvviso al manicomio, elude la sorveglianza e si ricongiunge con l'amata. Sarà un momento a dir poco romantico: dopo molto tempo, si riabbracceranno e baceranno appassionatamente. Nel mentre, però, la notizia della fuga di Martina giungerà a palazzo, e, neanche a dirlo, Ayala andrà su tutte le furie...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.