La Promessa Anticipazioni Spagnole: Antonio il figlio di Simona arriva alla tenuta e ha un volto noto al pubblico delle Soap

Nelle prossime puntate de La Promessa, su Rete4, arriverà un nuovo personaggio, Antonio o meglio Antoñito, il figlio di Simona. Il suo interprete è un attore che conosciamo molto bene e che abbiamo amato in un'altra Soap, ormai conclusa. Ma chi sarà e che novità porterà con sé?

Nuovi personaggi in arrivo a La Promessa e sono davvero tante le new entry che animeranno la nostra Soap di Rete4. Tra questi c’è un ragazzo, un giovane uomo legato a una delle cameriere più amate della tenuta. Stiamo parlando di Simona e presto riabbraccerà – non senza problemi – suo figlio Antonio, per lei Antoñito, arrivato in segreto nelle terre dei Lujàn e bisognoso di aiuto. Oltre a scoprire cosa gli sia successo, con questo articolo ci proponiamo di rivelarvi da chi è interpretato e vi anticipiamo che sarà sicuramente una bella sorpresa per chi è fan come noi delle Soap Opera spagnole.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Antonio, Antoñito, arriva alla tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa, Simona riabbraccerà l’altro suo figlio. Dopo aver aiutato Virtudes a rifarsi una vita e a vivere insieme a suo figlio, strappatole dai suoceri, la cameriera sarà chiamata a fare pace con Antonio, per lei ancora il suo Antoñito. Il ragazzo arriverà alla tenuta all’improvviso, malconcio e bisognoso d’aiuto. A prestargli soccorso sarà Samuel, che lo terrà nel suo rifugio per diverso tempo, sino a quando il ragazzo non verrà scoperto da Candela. La cuoca deciderà di non rivelare a Simona nulla e chiederà aiuto a Lope. Ma presto la verità verrà a galla e pure Simona verrà a conoscenza che il suo bambino, a cui deve tante spiegazioni, è ora vicino a lei. Tutto questo accadrà dopo l’addio a Jana e Cruz e dopo che al comando de La Promessa ci sarà Leocardia, che però presto se la dovrà vedere con Catalina.

La Promessa: perché Antonio è arrivato alla tenuta?

L’arrivo di Antonio alla tenuta non sarà dolce. Il ragazzo troverà prima ristoro a casa di padre Samuel, a cui rivelerà di essere disperato e di aver perso ancora una volta una persona cara nella sua vita. Il giovane racconterà al sacerdote di essere stato abbandonato prima da sua madre, nell’infanzia e poi di essere stato lasciato da sua moglie, che non vuole fargli vedere i loro figli. Antonio, che si farà chiamare Toño, non rivelerà al parroco la sua vera identità e sarà Candela a scoprirla, trovandolo per caso in giro per le terre dei Lujàn. Il ragazzo uscirà allo scoperto senza volerlo, ovvero quando – in preda a una delle sue crisi, provocate dall’alcol – cadrà privo di sensi davanti alla porta della cucina e sarà soccorso da Lope, già al corrente di tutto. Sarà allora che Simona scoprirà di suo figlio e cercherà di recuperare il tempo perduto. Vi anticipiamo, e vi promettiamo di parlarvene più approfonditamente, che Antonio sarà un personaggio che farà tribolare Manuel con i suoi segreti e con i suoi vizi. Il marchesino lo prenderà a cuore ma scoprirà presto che non è una persona di cui ci si possa fidare del tutto e aggiungiamo che quello che racconterà, all’inizio, presto si rivelerà una bugia o meglio in parte sarà una bugia.

Chi interpreta Antonio ne La Promessa?

Ma vi abbiamo anticipato e vi abbiamo lasciato con la suspence, che quando vedremo Antonio riconosceremo un volto a noi noto. Ebbene il figlio di Simona è interpretato – usiamo il presente perché è attualmente nel cast della Soap ed è protagonista delle puntate in onda sulla RTVE – da Álvaro Quintana, noto al pubblico delle Soap Opera e amante di quelle spagnole, per aver interpretato Antonio Palacios in Una Vita. Ebbene sì, rivedremo il figlio di Don Ramon e marito di Lolita, morto purtroppo nella penultima stagione dell’amata Soap, durante l’attacco anarchico. Quintana è tornato in Italia con un altro personaggio, omonimo, un po’ più complesso rispetto al signorino dabbene che interpretava nel mondo di Cayetana e vi assicuriamo che ce ne farà vedere delle belle.

Foto Credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.