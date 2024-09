La Promessa Anticipazioni 26 settembre 2024: Pace fatta tra Catalina e Pelayo? Il conte potrebbe rovinare tutto

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell’episodio de La Promessa in onda il 26 settembre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap vedremo che Catalina si renderà conto che Pelayo è strano e turbato. Il conte finirà per tradirsi e perderà per sempre la sua marchesina?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 26 settembre 2024, alle ore 16.35 su Canale5, Catalina e Pelayo cercheranno di ripartire da zero. La marchesina vorrà chiarire ogni cosa con il suo socio e innamorato e soprattutto vorrà spiegargli perché, qualche tempo prima, non ha accettato la sua proposta di matrimonio. Il conte però si mostrerà preoccupato e preso da altre faccende e potrebbe rischiare di mettere in pericolo la loro rinnovata unione. Intanto Maria, ora che Jeronimo e stato smascherato e lei è stata riconosciuta innocente, vorrebbe tornare a lavorare alla tenuta ma Cruz sembrerà riluttante. Leonor sarà pronta a partire e saluterà tutti in modo molto discreto… ma non dirà addio a sua madre. Candela informerà Simona di essere in procinto di lasciare la tenuta per andare a fare visita a un’amica.

La Promessa Anticipazioni: Pelayo rischia di mandare a monte il suo amore con Catalina

Catalina ha deciso di chiarire con Pelayo e di rivelargli perché, qualche tempo prima, aveva rifiutato la sua proposta di matrimonio. La marchesina vorrà essere molto sincera con il suo innamorato e come le ha consigliato Simona, desidererà che tra lei e il suo socio non ci siano più non detti ma si renderà conto che il conte non è ricettivo come lei vorrebbe. Pelayo si mostrerà preso da altri pensieri e molto preoccupato. Il conte sta nascondendo grandi segreti alla nostra Catalina e con questo atteggiamento, motivato anche da quanto accaduto con Jeronimo, ora rischierà davvero di farsi scoprire e di rovinare tutto. Succederà?

Anticipazioni La Promessa: Leonor se ne va ma non saluta Cruz

Leonor è pronta a partire per New York ed è molto contenta per la grande opportunità che avrà di lavorare negli Stati Uniti, nel mondo della moda. La ragazza è felice di aver chiarito con Martina e di aver fatto pace con la sua adorata cugina ma sa anche che non tornerà molto presto nella sua casa. La giovane saluterà tutti in modo molto dolce e discreto ma finirà per non incontrare sua madre e per non dirle arrivederci. Cruz ci rimarrà molto male e rimarrà molto turbata dal fatto che sua figlia abbia voluto snobbarla.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria pronta a tornare a lavoro ma Cruz…

Cruz ha licenziato Maria dopo averla accusata di furto. La marchesa dimostrerà di non sopportare proprio la Fernandez e di non essere disposta a riaccoglierla alla tenuta, nemmeno dopo aver scoperto che a rubare l’orologio di Lorenzo è stato Jeronimo. La cameriera non vedrà l’ora di poter tornare a lavoro e si illuderà che questo possa accadere molto presto, grazie all’intervento di Abel e Salvador, che l’hanno completamente scagionata. Purtroppo per lei, la sua speranza si trasformerà in un’illusione. Candela informerà Simona di essere in partenza per andare a trovare una sua amica.

