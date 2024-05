La Promessa Anticipazioni 10 maggio 2024: Martina sotto torchio!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 10 maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina sarà ancora tormentata dai suoi genitori. Per la marchesina le cose si complicheranno ulteriormente.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 10 maggio 2024, alle ore 16.40, Martina sarà tormentata, sempre di più. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina subirà costantemente le pressioni dei suoi genitori, furiosi con lei e decisi a riportarla di corsa a Madrid. L’unica persona che sembrerà darle una mano sarà sua zia Cruz, che si scontrerà inevitabilmente con sua madre. Intanto Candela e Simona, ancora molto preoccupate per Don Carlos, escogiteranno un piano per lasciare di nascosto la tenuta e andare a cercare il maestro.

Anticipazioni La Promessa: Martina sotto torchio

Martina è nei guai ormai da diversi giorni e non riesce a uscire dall’impasse di cui è prigioniera. La ragazza è tormentata anzi pungolata dai suoi genitori, che le ricordano costantemente i suoi errori e lo scandalo che ha provocato. Sia Don Fernando che Margarita picchiano duro e vogliono che la ragazza si assuma le sue responsabilità e torni con loro a Madrid, di corsa. La giovane penserà di non avere più molte chance di rimanere alla tenuta degli zii, delusi dal suo comportamento, soprattutto Don Alonso.

La Promessa Anticipazioni: Cruz difende Martina

Martina ha deluso Don Alonso. Il marchese non riesce a perdonare la sua nipotina per quello che ha fatto ma soprattutto per le bugie che ha raccontato. L’unica della sua famiglia che sembrerà ancora appoggiarla sarà Cruz. La marchesa tenterà di aiutarla e finirà per scatenare la reazione furente di Margarita, che arriverà persino a minacciarla di rivelare un segreto sulla loro famiglia, se sua cognata non smetterà di dare conforto e speranze alla figlia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela e Simona pronte a tutto per ritrovare Don Carlos

Candela e Simona sono state sgridate per il loro comportamento. Le due hanno più volte saltato i loro compiti in cucina per dedicarsi alla ricerca di Don Carlos. Questo atteggiamento non potrà essere più tollerato e le due donne, convinte di non dover gettare la spugna e di dover capire che fine abbia fatto il maestro, finiranno per escogitare un piano per lasciare la tenuta senza essere viste e per andare a cercarlo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.