La Promessa Anticipazioni 7 giugno 2023: Cruz spinge Manuel a corteggiare e consolare Jimena!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Cruz spingerà Manuel a corteggiare Jimena, affinché non sfumino gli accordi con i duchi. Intanto Leonor riuscirà a depistare Catalina.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 7 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Cruz spingerà Manuel a passare del tempo insieme a Jimena. La marchesa chiederà a suo figlio di aiutare la cognata a superare il dolore per la perdita di suo marito ma chiaramente il suo intento sarà un altro. Intanto Leonor riuscirà a non far scoprire a Catalina la sua relazione con Mauro. Le due sorelle andranno a cavallo insieme, per rafforzare il loro rapporto. Intanto Jana si prenderà cura di Simona, le cui gambe si sono gonfiate e non riesce a lavorare in cucina mentre Pia si occuperà di trovare una dama di compagnia personale per Jimena. Chi si presenterà alla porta sarà una ragazza giovane, dolce e bella ma anche una vecchia conoscenza di una persona già presente alla Villa.

La Promessa Anticipazioni: Cruz spinge Manuel tra le braccia di Jimena

Il motivo per cui Cruz non ha ancora fatto tornare Jimena a casa sua, sarà molto chiaro. La marchesa ha intenzione di farla sposare con Manuel, suo figlio, affinché gli accordi con i ricchi duchi de Los Infantes, non vengano persi. Spingerà quindi il figlio a consolare sua cognata e a passare sempre più tempo insieme a lei. Il ragazzo darà retta alla sua mamma ma non certo per un vivido interesse per la giovane, bensì per sincero affetto nei suoi confronti. Il Lujan sarà ormai completamente preso dalla bellezza di Jana.

Anticipazioni La Promessa: Leonor salva il suo segreto

Leonor e Mauro hanno ceduto alla passione e la ragazza è riuscita persino a sviare i sospetti di sua sorella, la persona che ha bussato alla sua porta della sua camera, poco dopo che la ragazza vi si era nascosta con il cameriere. Catalina non verrà a sapere ancora nulla sull’amore proibito della sua sorellina. Le due cercheranno di rafforzare il loro rapporto, dopo quello che è successo a Tomas, e passeranno una bella giornata a cavallo. Leonor non sa però che molto presto, a La Promessa, arriverà qualcuno che sarà per lei un grosso ostacolo.

Anticipazioni e Trame La Promessa: Simona si sente male

Simona comincerà a soffrire di gambe gonfie e questo problema le impedirà di rimanere in piedi per lungo tempo. Jana le darà una mano mentre la cameriera si preoccuperà moltissimo e cercherà di trovare un aiuto valido, che possa persino sostituirla per cucina. Candela si rivelerà incapace di farlo e la marchesa Cruz non si preoccuperà più di tanto. Sarà infatti presa dalla sua missione: trovare una cameriera personale per Jimena. Pia avrà l’incarico di diffondere la notizia nei paesi vicini e alla villa si presenterà una ragazza molto dolce, Teresa, che si rivelerà una vecchia conoscenza di qualcuno che già abita alla tenuta.

