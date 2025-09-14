La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 14 settembre 2025: Melek non perdona mentre Sevilay e Nuh fuggono insieme!

Anticipazioni TV

Stasera, domenica 14 settembre 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte Nel Cuore. Scopriamo insieme cosa succederà a Melek e Nuh nelle nuove puntate della dizi di Canale5.

Scopriamo insieme cosa succederà nel nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore, in onda su Canale5 questa sera, domenica 14 settembre 2025, alle ore 21.50. È il secondo appuntamento settimanale con le avventure drammatiche dei gemelli Nuh e Melek, alle prese con inganni e tradimenti ma soprattutto con la terribile famiglia Sansalan, priva di scrupoli. I due ragazzi sono a un punto di svolta nella loro vita, visto che sono riusciti a fare pace – entrambi – con la loro mamma. E ora Sumru è pronta a prendersi la sua rivincita su coloro che le hanno fatto del male ma soprattutto hanno sparato a zero su di lei, definendola una poco di buono.

Vediamo insieme le anticipazioni di oggi ma prima un piccolo riassunto di cosa è successo in precedenza.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Melek fuori di prigione, Sumru salvata da Tahsin e Nuh

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 9 settembre 2025, Cihan ha scoperto che Melek è incinta e ha tentato, con poca dolcezza, di recuperare il suo rapporto con la ragazza. La gemella di Nuh è rimasta però sulle sue, convinta che il padre del suo bambino sia diventato un mostro. E della stessa convinzione è Sevilay, che ha visto il figlio di Samet trasformarsi in una copia malriuscita del padre. Melek è stata scarcerata e ha potuto tornare a casa di Tahsin, dove ha cominciato a vivere anche Sumru.

Sumru è stata protagonista di un evento molto drammatico. Per sfuggire alla violenza di Gurcan, la donna lo ha dovuto spingere, facendolo finire a terra morto, dopo aver sbattuto violentemente la testa. La donna ha deciso di chiamare in suo soccorso Tahsin, che è stato raggiunto – poco dopo – da Nuh. I due uomini hanno aiutato Sumru e si sono disfatti del corpo del negoziante, promettendo di proteggere la figlia di Nihayet.

La Notte nel Cuore Anticipazioni 14 settembre 2025: Ecco cosa succederà negli episodi della dizi

Negli episodi de La Notte nel Cuore in onda il 14 settembre 2025 in prima serata su Canale5, vedremo Sumru decisa a dimostrare a tutti di essere caduta in un tranello. Decide quindi di convocare una conferenza stampa per rivelare, pubblicamente, che Hikmet ha sabotato il test del DNA e ha messo in circolo bugie sulla vera paternità di Harika. La Sansalan ha le prove di quello che dice e lo mostra ai giornalisti. Nel mentre Samet decide di vendere l’albergo e scopre che le quote di sua moglie ora appartengono a sua sorella.

Cihan e Samet hanno deciso di vendere l’hotel a un acquirente straniero, una donna di nome Irade Salimova. I Sansalan si incontrano per firmare il contratto ma prima che questo avvenga, al ristorante dove sta avvenendo l’incontro si presentano Nuh e Tahsin, che si scopre essere in combutta con la signora. La trattativa salta. Cihan tenta di farsi perdonare da Melek dopo un terribile sogno e si offre persino di fare pace con Nuh ma non con Tahsin. Per questo rifiuto la ragazza gli rivela di non potersi più fidare di lui e lo invita a dimenticarla. Grazie a un cellulare regalato da Nihayet, Sevilay telefona a Nuh e lo raggiunge per fuggire insieme a lui. I ragazzi riescono a farcela e lasciano Harika, Esat e Hikmet senza parole. I tre, subito l’affronto, si alleano per dividere i due innamorati.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.