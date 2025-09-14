TGCom24
La notte nel cuore
La notte nel cuore
Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 14 settembre 2025: Melek non perdona mentre Sevilay e Nuh fuggono insieme!

Silvia Farris

Stasera, domenica 14 settembre 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte Nel Cuore. Scopriamo insieme cosa succederà a Melek e Nuh nelle nuove puntate della dizi di Canale5.

La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 14 settembre 2025: Melek non perdona mentre Sevilay e Nuh fuggono insieme!

Scopriamo insieme cosa succederà nel nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore, in onda su Canale5 questa sera, domenica 14 settembre 2025, alle ore 21.50. È il secondo appuntamento settimanale con le avventure drammatiche dei gemelli Nuh e Melek, alle prese con inganni e tradimenti ma soprattutto con la terribile famiglia Sansalan, priva di scrupoli. I due ragazzi sono a un punto di svolta nella loro vita, visto che sono riusciti a fare pace – entrambi – con la loro mamma. E ora Sumru è pronta a prendersi la sua rivincita su coloro che le hanno fatto del male ma soprattutto hanno sparato a zero su di lei, definendola una poco di buono.

Vediamo insieme le anticipazioni di oggi ma prima un piccolo riassunto di cosa è successo in precedenza.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Melek fuori di prigione, Sumru salvata da Tahsin e Nuh

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 9 settembre 2025, Cihan ha scoperto che Melek è incinta e ha tentato, con poca dolcezza, di recuperare il suo rapporto con la ragazza. La gemella di Nuh è rimasta però sulle sue, convinta che il padre del suo bambino sia diventato un mostro. E della stessa convinzione è Sevilay, che ha visto il figlio di Samet trasformarsi in una copia malriuscita del padre. Melek è stata scarcerata e ha potuto tornare a casa di Tahsin, dove ha cominciato a vivere anche Sumru.

Sumru è stata protagonista di un evento molto drammatico. Per sfuggire alla violenza di Gurcan, la donna lo ha dovuto spingere, facendolo finire a terra morto, dopo aver sbattuto violentemente la testa. La donna ha deciso di chiamare in suo soccorso Tahsin, che è stato raggiunto – poco dopo – da Nuh. I due uomini hanno aiutato Sumru e si sono disfatti del corpo del negoziante, promettendo di proteggere la figlia di Nihayet.

La Notte nel Cuore Anticipazioni 14 settembre 2025: Ecco cosa succederà negli episodi della dizi

Negli episodi de La Notte nel Cuore in onda il 14 settembre 2025 in prima serata su Canale5, vedremo Sumru decisa a dimostrare a tutti di essere caduta in un tranello. Decide quindi di convocare una conferenza stampa per rivelare, pubblicamente, che Hikmet ha sabotato il test del DNA e ha messo in circolo bugie sulla vera paternità di Harika. La Sansalan ha le prove di quello che dice e lo mostra ai giornalisti. Nel mentre Samet decide di vendere l’albergo e scopre che le quote di sua moglie ora appartengono a sua sorella.

Cihan e Samet hanno deciso di vendere l’hotel a un acquirente straniero, una donna di nome Irade Salimova. I Sansalan si incontrano per firmare il contratto ma prima che questo avvenga, al ristorante dove sta avvenendo l’incontro si presentano Nuh e Tahsin, che si scopre essere in combutta con la signora. La trattativa salta. Cihan tenta di farsi perdonare da Melek dopo un terribile sogno e si offre persino di fare pace con Nuh ma non con Tahsin. Per questo rifiuto la ragazza gli rivela di non potersi più fidare di lui e lo invita a dimenticarla. Grazie a un cellulare regalato da Nihayet, Sevilay telefona a Nuh e lo raggiunge per fuggire insieme a lui. I ragazzi riescono a farcela e lasciano Harika, Esat e Hikmet senza parole. I tre, subito l’affronto, si alleano per dividere i due innamorati.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.

La notte nel cuore
La notte nel cuore
