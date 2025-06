La Notte nel Cuore: la seconda puntata va in onda Stasera 1° giugno 2025 e sarà l'ora della verità per Melek e Nuh

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 1° giugno 2025, non perdere il secondo appuntamento con l'appassionante nuova dizi turca su Canale5. Scopriamo insieme le anticipazioni della nuova puntata de La Notte nel Cuore.

Sarà una domenica intensa su Canale5, piena di storie d’amore e di mistero. Dopo l’appuntamento quotidiano con Beautiful, Tradimento e La Promessa – su Canale5 e su Rete4 – in prima serata tornerà La Notte nel Cuore, la nuova dizi turca arrivata la scorsa settimana nel prime time di Mediaset. Questa sera, 1° giugno 2025, andrà in onda la seconda puntata dell’avvincente storia di Nuh e Melek, due gemelli alla ricerca della loro madre che li ha abbandonati appena nati per cominciare una nuova vita accanto a un uomo molto ricco. Negli episodi che vedremo oggi a partire dalle ore 21.30, i ragazzi cominceranno a fare luce su una verità che li ha tormentati sin dall’infanzia e che potrebbe rivelarsi più dura da digerire del previsto.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo nelle puntate andate in onda il 25 maggio 2025

Prima di rivelarvi le anticipazioni degli episodi de La Notte nel Cuore in onda questa sera, facciamo un piccolo passo indietro e scopriamo cosa è successo nella prima puntata, andata in onda il 25 maggio 2025.

Nuh e Melek alla ricerca della loro madre

Nei primi tre episodi della dizi, abbiamo conosciuto Nuh e Melek e la loro complicata storia. I due sono gemelli e sono stati abbandonati dalla loro madre, mentre ancora era in fasce. Ad allevarli è stata la nonna paterna, purtroppo gravemente malata. Mentre si occupa di fare gli scatoloni per affrontare l’imminente sfratto dalla loro casa, Melek trova una foto che ritrae suo padre e sua madre insieme e chiede spiegazioni a nonna Sakine che, dopo aver visto la compagna di suo figlio in TV, è costretta a confessare ai gemelli che la loro mamma si chiama Sumru e che ha sposato un ricco uomo d’affari della Cappadocia.

Sakine muore e i due giovani, rimasti soli e senza casa, decidono di esaudire l’ultimo desiderio della loro nonnina e di trovare Samru, a cui chiederanno di dir loro tutta la verità, una volta per tutte. I ragazzi si mettono in viaggio per la Cappadocia e cercano di mettersi in contatto con qualcuno della famiglia Sansalan, di cui la loro madre fa parte.

Cihan Sansalan torna a casa

Nel mentre i Sansalan riabbracciano Cihan, il primogenito di Samet, il marito di Sumru. Il giovane è arrivato per una breve visita ed è intenzionato a tornare in Germania, dove vive da tempo, per occuparsi della sua grande azienda. Si capisce subito che il ragazzo è molto diverso dai suoi fratellastri, soprattutto da Esat, un combinaguai che il loro padre sopporta a fatica. Harika, la sua sorellina, è ancora troppo giovane per occuparsi degli affari di famiglia e si gode la sua agiata vita da ragazza ricca. Sumru è molto affezionata a Cihan, che ha allevato come suo figlio anche se il giovane ha passato tanto tempo in collegio dopo la morte di sua madre, ma vorrebbe anche che Esat riuscisse a conquistare la fiducia di Samet e non fosse scartato dall’eredità di famiglia. Questo obiettivo è perseguito anche da Nihayet, madre di Sumru, che si accorge per prima che suo genero e la sorella di lui, Hikmet, stanno tramando nell’ombra e desiderano far sposare Cihan con sua cugina Sevilay.

Samet rivela una dura verità a Cihan

Le vite di Cihan, Sevilay, Nuh e Melek si incrociano per caso proprio quando la famiglia Sansalan scopre che Samet è malato e non ha, purtroppo, grandi speranze per sopravvivere. Il patriarca convince suo figlio Cihan a rimanere a casa e a occuparsi della loro azienda mentre Esat viene messo con le spalle al muro da suo fratello, che gli impone di comportarsi bene altrimenti lo farà finire in prigione per sempre. Samet rivela anche, e solo a Cihan, che la loro azienda è in bancarotta e che Sevilay non è davvero sua cugina ma è figlia di un ricco imprenditore che potrebbe essere la loro salvezza. Il rampollo è così costretto ad abbandonare, momentaneamente la sua attività a Berlino e a sposare la giovane ragazza, che come lui non vorrebbe sposarsi.

La Notte nel Cuore, seconda puntate: ecco cosa succederà stasera 1° giugno 2025

Ora possiamo scoprire le anticipazioni della seconda puntata de La Notte nel Cuore in arrivo questa sera, 1° giugno 2025, vedremo Nuh e Melek alle prese con Sumru. Alla fine della prima puntata i gemelli sono riusciti a raggiungere la loro madre. Gli episodi di oggi si riapriranno proprio in quel momento e i due diranno alla Sansalan di essere i suoi figli, che lei – tempo prima – ha abbandonato. Sumru andrà su tutte le furie e attaccherà i due giovani accusandoli di essere dei criminali e dei calunniatori, minacciando di chiamare la polizia se non si allontaneranno immediatamente da lei.

Sumru tornerà a casa sconvolta, così come Nuh e Melek, e cercherà di non pensare a quanto accaduto e di distrarsi con l’organizzazione della festa di fidanzamento tra Cihan e Sevilay. Durante il party accadranno due incidenti che rischieranno di compromettere la riuscita dell’evento e di far scatenare ulteriori polemiche sulla famiglia, dopo quanto combinato da Esat. Melek si troverà sul posto e soccorrerà Nihayet, infortunata alla caviglia. La giovane si dimostrerà particolarmente in gamba e colpirà Nihayet con le sue abilità mediche. Nonostante la madre di Sumru abbia tanto dolore, la giovane si dirà certa che si tratti di una semplice distorsione.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.