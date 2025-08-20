La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru commette un omicidio!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Notte Nel Cuore vedremo Sumru vivere un incubo purtroppo da lei già vissuto. L'epilogo della brutta serata che passerà, la porterà a sporcarsi le mani di sangue. Vediamo insieme cosa accadrà nella dizi di Canale5.

Le trame de La Notte nel Cuore si infittiranno sempre più e i protagonisti di questa intensa storia d’amore e di intrighi finiranno in situazioni complicate, da cui non sarà facile uscire. Sumru vivrà di nuovo un incubo da lei già vissuto tempo prima e finirà per essere invischiata in una faccenda più grande di lei, da cui riuscirà a uscire solo con l’aiuto di Tahsin. La madre di Nuh e Melek sarà coinvolta in un omicidio! Ma cosa e quando succederà? Scopriamolo insieme e prepariamoci per il ritorno della dizi, previsto per domenica 24 agosto 2025.

La Notte nel Cuore: Sumru cerca il suo riscatto ma con la persona sbagliata

Sumru ha rivelato tutta la verità nella puntata de La Notte nel Cuore del 15 luglio 2025 e per lei, da quel momento, tutto è cambiato. Samet, incapace di perdonarla, l’ha cacciata di casa e l'ha svergognata davanti a tutti, stampa compresa, annunciando il loro divorzio. La donna si è trovata quindi lontana da casa e senza un modo per sostentarsi. Solo l’aiuto della fedele Enise ha impedito che lei e sua madre finissero ancora più nei guai. L’ex signora Sansalan non è però disposta a farsi mettere da parte e per nessuna ragione al mondo ha intenzione di pregare il marito di tornare con lui; non subirà un’ulteriore umiliazione né ora né mai. Ha quindi cominciato a cercare lavoro da ogni parte, riuscendolo a trovare in un negozio di tappeti, di cui era cliente. Purtroppo però si renderà conto che il suo benefattore, il signor Gurcan, non è l’uomo giusto e integerrimo che vuole far credere.

Sumru vittima di violenza nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore

Gurcan ha assunto Sumru dimostrando di non avere alcuna paura di Samet e della sua vendetta. In effetti il motivo perché nessuno, a parte lui, hanno voluto assumere la donna è proprio la paura del suo ex marito, capace di vendicarsi e di distruggere tutti coloro che daranno una mano alla sua fedifraga ex consorte. Ma Gurcan non ha avuto alcun timore, mostrandosi un uomo buono… ma solo in apparenza. Sì perché, purtroppo, si rivelerà un vero mostro. Approfittando di una visita di Sumru a casa sua, l’uomo cercherà di approfittare di lei, costringendola con la violenza a un rapporto con lui. La madre di Nuh e Melek riuscirà a sfuggirgli, correndo per casa spaventata e dirigendosi in cucina per prendere un coltello. Sumru non userà l’arma perché il destino vorrà che il suo assalitore, scivolando sul pavimento, sbatta la testa e muoia senza che lei lo tocchi. Ma come spiegare una simile cosa alla polizia? Nessuno, ne è sicura, le crederà!

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Tahsin aiuta Sumru a nascondere il suo “omicidio”

Sumru sarà spaventatissima; nessuno crederà che si sia trattato di un incidente e probabilmente neanche che Gurcan abbia tentato di violentarla. Non ci sono testimoni che le possano dare una mano e lei si troverà sola contro tutti. Per sua fortuna, Tahsin, allarmato dal suo sesto senso, si presenterà a casa dell’uomo e porterà in salvo la madre dei gemelli, aiutandola a far sparire il corpo e le tracce di quanto successo e invitandola a stare a casa sua per tenerla al sicuro. Invito che Sumru accetterà anche perché avrà modo di stare più vicina ai suoi figli, che in quel momento avranno ancora più bisogno di lei, visto come saranno tese le cose con Cihan e Samet. Il delitto mai realmente compiuto verrà purtroppo scoperto ma ancora una volta Sumru riuscirà a uscirne pulita e questo grazie all’aiuto di Tahsin, che si dimostrerà un angelo custode per lei… ma anche qualcos’altro.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.