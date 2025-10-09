La Notte nel Cuore Anticipazioni Puntata di giovedì 9 ottobre 2025: Bunyamin si vendica dei Sansalan!

Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera su Canale5. Cosa succederà ai gemelli Melek e Nuh e a Bünyamin, che ha appena scoperto una verità devastante sul suo passato? Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi in arrivo oggi.

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, ci aspetta un appuntamento molto appassionante e forte con La Notte nel Cuore. La dizi turca in onda su Canale5 si sta facendo sempre più intrigante e molti segreti, per lungo tempo tenuti nascosti, sono venuti a galla e niente – per nessuno, non solo per i gemelli Nuh e Melek – sarà come prima. E negli episodi che andranno in onda oggi – alle 21.20 – altre novità sono in arrivo ma quali? Scopriamo insieme le anticipazioni ma prima, per calarci ancora di più nella suspence, ecco un piccolo riassunto di quanto accaduto in precedenza.

La Notte nel Cuore: Bünyamin scopre di essere figlio di Samet

Il doppio appuntamento de La Notte nel Cuore della scorsa settimana ha rivelato grandi colpi di scena e non solo perché abbiamo capito che Nuh sta perdendo il controllo e che la sua gelosia sta assumendo dei tratti preoccupanti per la sua relazione con Sevilay ma anche perché è sempre più chiaro che Melek sia ancora follemente innamorata di Cihan e che sia molto vicina a perdonare il ragazzo, pentito e contrito per quello che ha fatto.

Ma le grandi rivelazioni non hanno interessato, almeno non stavolta, i gemelli. Sì perché i veri protagonisti di questi episodi sono stati Samet, Bünyamin, Esat e Nihayet. Il primo ha avuto delle complicanze dopo il suo incidente e ha rivelato al dottore che un probabile donatore di rene potrebbe essere Bünyamin, suo figlio, il suo vero primogenito. Nihayet ha origliato questa conversazione e ha deciso di rivelarla a tutta la famiglia, compresi Sumru, Tahsin e Nuh e Melek, in occasione del compleanno del capofamiglia dei Sansalan. La verità è arrivata come un pugno nello stomaco per il domestico che, infuriato, ha accusato l’imprenditore di averlo costretto a una vita di stenti e gli ha giurato di non dargli il rene qualora lui sia compatibile. Nihayet ha così ottenuto la sua vittoria anzi la sua rivincita, vendicando sua figlia Sumru. Esat invece ha continuato a prendersi gioco di Esma, facendole credere di essere innamorato di lei.

La Notte nel Cuore Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025

Negli episodi in onda stasera, le condizioni di Samet peggioreranno e sarà sempre più necessario un veloce trapianto di rene. Bünyamin risulterà compatibile e i famigliari cercheranno di chiamarlo. Il numero del domestico risulterà irraggiungibile e Cihan dovrà ricorrere alle sue conoscenze per trovarlo. Bünyamin sarà alla ricerca della verità sul suo passato e si metterà in contatto con il vecchio custode dei Sansalan, che lavorava con sua madre. Questi gli racconterà che Samet illuse la sua mamma e che poi, per colpa del padre, non la sposò. Esat metterà Sumru davanti a una scelta: o lui e Harika o i gemelli. La donna sarà molto scossa da questa cattiveria ma non rinuncerà a correre in ospedale dal marito, in gravi condizioni. Melek l’accompagnerà dopo aver cercato di dare consigli a Nuh, in procinto di chiedere a Sevilay di sposarlo. La ragazza avrà un accesso diverbio con i suoi fratelli ma sarà lei ad avere l’ultima parola. Poco dopo incontrerà Cihan con il quale si riappacificherà. Turkan si sfogherà contro Esma e scoprirà la relazione tra lei ed Esat, vedendo la parte di ciondolo al collo della sua collega e trovando l’altra nel cestino del Sansalan.

Bünyamin verrà fermato dalla polizia e portato dai Sansalan; Hikmet, Cihan, Harika ed Esat lo pregheranno di salvare Samet donando il suo rene ma lui non ha intenzione di privarsi del suo organo, non gratuitamente. Privo ormai di scrupoli, imporrà alla famiglia delle dure condizioni che loro saranno costretti ad accettare. Nuh chiederà a Sevilay di sposarlo durante una cena romantica ma l’indomani la gelosia prenderà il sopravvento e comincerà a trattare la sua promessa sposa in modo freddo. Dopo aver insistito a lungo per capire cosa stia succedendo, la giovane riuscirà a scoprire cosa sia preso al suo amato. Il gemello le rivelerà di essere tormentato dal fatto che tra lei e Cihan ci possa essere stata intimità. Ferita e delusa da lui, Sevilay lo schiaffeggerà e gli restituirà l’anello per poi correre via inseguita da Melek, che le indicherà una pensione dove passare la notte.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.