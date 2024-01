La Lunga Notte: stasera su Rai 1 la seconda puntata della fiction storica sulla caduta di Mussolini

Anticipazioni TV

Va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di La Lunga Notte, fiction di Giacomo Campiotti che racconta la caduta di Benito Mussolini. La trama.

Va in onda stasera in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della fiction storica in tre parti La lunga notte, diretta da Giacomo Campiotti, che racconta i giorni convulsi che precedettero la caduta di Benito Mussolini, destituito dal Gran Consiglio del fascismo nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943. Purtroppo le intenzioni didattiche della serie, tese a far conoscere la nostra storia a un pubblico anche di giovani, si sono scontrate con la massa che ancora segue Il Grande Fratello, che l'ha battuta, sia pure di poco. Non è andata comunque male, visto che almeno 3 milioni e mezzo di spettatori hanno seguito la prima puntata della fiction che mette in scena personaggi storici e fatti documentati, con l'inserimento di due giovani, Italo e Beatrice, frutto di invenzione degli sceneggiatori Franco Bernini e Bernardo Pellegrini. Vediamo cosa succederà stasera 30 gennaio nella seconda puntata, in attesa del finale di domani sera 31 gennaio. Nel caso vi foste persi la prima, potete ritrovarla come a solito su Raiplay.

La lunga notte: la trama della seconda puntata

Dino (Alessio Boni) trema in attesa della sua esecuzione ma all’ultimo il Duce (Duccio Caemerini) ritira l’ordine di arresto. Edda Mussolini, (Lucfrezia Guidone) la figlia maggiore del Duce, sposata con Galeazzo Ciano (Marco Foschi), invidiosa del rapporto del padre con l’amante Claretta Petacci (Martina Stella), cerca prove dei traffici illeciti della famiglia Petacci ai danni dello stato. Il Duce incontra Hitler, il 19 luglio, per discutere del gravoso andamento della guerra. Grandi invece, deluso dal colloquio inconcludente col re, si rivolge direttamente al principe Umberto (Flavio Parenti). L’uomo sembra non cedere ma quando Dino se ne va si fa raggiungere dai vertici dell’esercito per chiedere se le truppe sarebbero in grado di fronteggiare i tedeschi e riprendersi il paese, in caso di una pace separata. Dopo l’umiliante confronto con Hitler e Roma bombardata, Mussolini, spinto dal Fürer a scovare i nemici interni, accetta di convocare il Gran Consiglio, per guardare in faccia tutti i traditori e farli fuori. Italo (Riccardo De Rinaldis) va a trovare Beatrice (Emma Benini) mentre fa la volontaria come crocerossina.

Contro il parere di Grandi, Federzoni (Giuseppe Antignati) e Bottai (Daniele Natali) cercano di corrompere Galeazzo Ciano per ottenere più voti. Al Quirinale, il re non approva il piano del figlio contro i tedeschi e il Duce. Questi, infatti, potrebbe cambiare la dinastia ed esiliarli. Lo scontro, come sempre è duro e il principe ne esce ferito. Umberto, risentito, perdona Maria Josè (Aurora Ruffino) per aver tramato alle spalle del padre e le chiede di proseguire con l’ambasciatore Capodilista. Italo, intanto, avvicina ambienti antifascisti, Beatrice ignara continua a vedersi in segreto con lui. Grandi, spinto dalla necessità, capisce di non poter fare a meno dei voti di Ciano, così lo incontra e si accordano. In disparte, però, un galoppino ha sentito tutto e riferisce a Claretta, la quale tenta di avvisare il suo amato Ben. Ma il Duce è deciso a tenerla lontana, dopo le ultime rivelazioni della figlia Edda. Nel frattempo Edda scopre che il marito è in combutta con Grandi per tradire il padre. La donna cerca di mettere in guardia Galeazzo ma lui non si lascia intimidire svelando le sue reali intenzioni…

Dalle note di regia di Giacomo Campiotti

Mi sono avvicinato a questo progetto in punta di piedi, forse perché avevo solo sbiaditi ricordi scolastici di Dino Grandi, o forse perché un film di puro argomento storico non mi appassionava. Ma poi - “fidandomi” della lettura storica degli sceneggiatori, da loro costruita con il lavoro di qualche anno insieme al team editoriale Rai ed Èliseo - mi sono unito al gruppo di lavoro cercando insieme di dare sempre più spazio agli aspetti umani dei personaggi e alle relazioni tra loro. Tutti i personaggi di questo film hanno evidentemente un preciso valore storico, frutto delle scelte e delle azioni, in gran parte scellerate, da loro compiute. Piuttosto che rappresentarli come icone di un saggio storico, ho provato ad indagare il punto di vista di ognuno di loro. Le loro personalità, il carattere, le debolezze, i fantasmi del loro privato che formano l'altra faccia della loro medaglia. Mi sembra che via via, in questa serie, si formi un disegno interessante e forse originale di un potere corrotto arrivato all'ultimo atto, dove i potenti, chiusi nei loro palazzi o nelle loro ville, si trovano alla fine annientati dai propri errori con cui hanno già schiacciato milioni di persone. Il male, prima o poi, colpisce anche chi lo fa.