La Lunga Notte: presentata la fiction di Rai 1 in 3 serate sulla caduta del fascismo

Andranno in onda il 29, 30 e 31 gennaio le tre puntate di una nuova fiction storica Rai, La lunga notte, presentata stamani a Roma con attori, sceneggiatori, registi e produttori.

Andrà in onda su Rai 1 in tre serate, il 29, 30 e 31 gennaio, una nuova fiction storica della RAI, La lunga notte, che racconta le tre settimane che precedettero la destituzione di Benito Mussolini da parte del Gran Consiglio nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, dando inizio alla fase più drammatica della storia del nostro Paese, con la fuga del duce e la costituzione della Repubblica di Salò, le rappresaglie naziste, i bombardamenti alleati e le lotte partigiane, che avrebbero portato alla liberazione dalla dittatura e alla nascita della democrazia. Dopo La Storia, tratto dal romanzo di Elsa Morante, la rete ammiraglia torna a raccontare vicende che ci riguardano tutti e su cui si sa ancora molto poco, promettendo una onestà intellettuale e storica, garantita in questo caso dagli sceneggiatori Franco Bernini e Bernardo Pellegrini e dal regista Giacomo Campiotti, autore di fiction di grande successo incentrate sulla vita anche privata dei personaggi, da Braccialetti rossi a Non è mai troppo tardi, da Liberi di scegliere a La sposa. La lunga notte è stato presentato in Rai, alla presenza di tutti gli attori del cast corale, degli autori e dal produttore di Eliseo Entertainment, Luca Barbareschi. Protagonisti principali solo Alessio Boni nel ruolo di Dino Grandi, Duccio Camerini in quello di Mussolini, Martina Stella è Claretta Petacci, Aurora Ruffino è la regina Maria José, Ana Caterina Morariu la moglie di Grandi. E ancora: Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Flavio Parenti, Luigi Diberti, Maurizio Donadoni e molti altri, oltre ai giovani Riccardo De Rinaldis e Emma Benini, che sono gli unici personaggi inventati della storia.

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha introdotto così l’argomento della serie: “La storia è sempre complicata, è fatta da uomini e donne ma anche da intrighi, sotterfugi, invidie, amore, odio, dolore e confini, la storia è il luogo dove noi torniamo per riflettere, senza nessun intento nostalgico, in un’analisi che diventa drammaturgia e tante storie. La lunga notte è una serie che rientra nelle grandi storie che raccontiamo, con un andamento quasi da thriller”. E aggiunge: “è una serie molto ricca, non gioca solo su una sola linea narrativa, ma ne intreccia varie che coinvolgono i vari personaggi storici come Dino Grandi, Mussolini e le sue donne e una coppia inventata, che serve a far capire il clima storico e sociale di quei tempi, la storia della gente comune, stremata dalla guerra, dalla violenza, dalla campagna di Russia e del Nordafrica, quando si faceva la fila per il pane senza trovarlo. Racconta la storia dei piccoli, schiacciati dalla grande storia. Un progetto molto ambizioso per cui abbiamo deciso di fare come per Esterno notte e mandarlo in onda in tre serate, per dare al pubblico la possibilità di immergersi nella visione, e che sarà preceduto lunedì 29 da un boxset su Raiplay”.

Il produttore Luca Barbareschi parla a lungo della necessità di raccontare questa storia, nata inizialmente “dalla telefonata di uno sceneggiatore e da una stesura teatrale, perché l’idea, molto claustrofobica, era di vedere cosa succedeva all’interno di una stanza, dove entrava gente con le granate in tasca pronta a farsi saltare in aria se necessario, gente determinata. Quando l’ho letta non avrei mai pensato di poter fare una cosa del genere perché era scritta per il teatro. E’ una storia necessaria per quello che è accaduto nel nostro paese, è difficile crescere se non si fanno i conti col passato, quando ero onorevole nel centrodestra ho cercato di dire facciamo un grande convegno sul fascismo e sul comunismo per raccontarli alle nuove generazioni che non sanno nulla. (…) Bisogna rielaborare, capire cosa è stato il secolo scorso, alfabetizzare e andare avanti con nuove generazioni che possono procedere da sole. Viviamo in un tempo di stupidità assoluta, col trionfo del cretino, io come produttore ho delle responsabilità e sono orgoglioso di aver fatto questa serie, con un decimo dei soldi della concorrenza. Ringrazio Campiotti, gli sceneggiatori e quando ero più giovane ero in competizione con gli altri attori mentre oggi sono felice di vedere attori più bravi di me, mi sono commosso con Marco Foschi perché ho lavorato con suo padre, Massimo Foschi, ma sono molto contento di questa opportunità di grande elaborazione per noi, per il nostro paese e per la Rai".

Come dicevamo all’inizio, sulla carta questo non è il tipo di prodotto per cui avremmo pensato immediatamente a Giacomo Campiotti e il regista racconta cosa l’ha convinto: "Raccontava una storia molto interessante e sconosciuta, Mussolini messo in minoranza da alcuni dei suoi stessi gerarchi, ho visto che c’era la possibilità di andare oltre alle icone massimaliste e di entrare nelle loro case, nei loro rapporti, una cosa molto rischiosa ma è quello di cui mi occupo io. Vedere squarci di umanità che andavano dritti verso il crollo mi è sembrato molto interessante e in questa sceneggiatura molto parlata ho cercato di costruire questa tensione, mi sono divertito a mettermi al servizio di un thriller con l’aiuto degli attori, della scenografia, del montaggio, della fotografia e della musica, siamo andati tutti nella stessa direzione". Lo sceneggiatore Franco Bernini parla di un “manuale per l’uso di come si fa cadere un dittatore” ed esprime l’ironica speranza che venga visto anche in Russia per questo motivo, parla di una “sinistra che non chiude gli occhi davanti alla storia e racconta le cose come sono andate nel ‘43, non c’era ancora la resistenza, raccontiamo anche la nascita del partito d’azione e una Clara Petacci più lucida del suo amante”.

L’altro sceneggiatore, Bernardo Pellegrini, dice che “è uno specifico tutto nostro, siamo l’unico paese che ha avuto una dittatura e l’ha fatta cadere con un voto, dice molto rispetto ad alcune delle persone che non sono state raccontate di quel periodo che in quel momento non hanno perso un senso di responsabilità rispetto al paese e alla storia, racconta un tratto della mostra identità nazionale che non ci piace raccontarci”. Il consulente storico Pasquale Chessa assicura sulla attendibilità e precisione di quanto raccontato, ferme restando alcune licenze poetiche. Anche se non esistono verbali di quel consiglio, comunque si conoscono i fatti e i racconti si intrecciano e convergono in un’unica direzione. Alcuni episodi, come i travestimenti di Clara Petacci per raggiungere l’amante a Palazzo Venezia o l’attività antifascista della principessa Maria José, possono sembrare inventati, ma sono reali.

Alessio Boni è Dino Grandi, intenzionato a destituire il duce, che si reca al Gran Consiglio “pensando, nel suo delirio d’onnipotenza, che fosse il suo consiglio d’amministrazione e di poterlo dominare. Racconta un insieme di cose che sui banchi di scuola non ci spiegano, umanizzare queste 4 famiglie è stato fondamentale per capire cosa è successo. Il punto di svolta è stato il voto con un appiglio costituzionale, lui si è tirato la zappa sui piedi, io non avevo piena coscienza di questo passaggio, poi ci sono i due ragazzi che rappresentano la speranza di un domani, anche io mi sono commosso alla nascita del partito d’azione, tutti questi tiravano acqua al proprio mulino per salvarsi, era tutta una congiura ma stavano nei palazzi a giocare a bridge, a golf mentre il resto del paese era nello sfacelo. Mi ha interessato al di là del personaggio, non ti spiegano a scuola il contesto di questa caduta, la tv pubblica ha il dovere di farlo, certo c’era la paura del santino, è una cosa molto scivolosa, poteva essere buonista e retorico ma non lo è e per questo mi congratulo con tutti, dalla fotografia di Stefano Ricciotti alle musiche. Ho visto tutti e tre gli episodi di notte, dopo il teatro, e sono rimasto affascinato”:

A Duccio Camerini spetta il compito più difficile: interpretare Benito Mussolini senza farne una caricatura: “è difficile perché lui era un attore e non sempre un buon attore, era molto capace nella comunicazione ma altre volte era molto esagerato, abbiamo cercato un modo di reinventarlo senza fare un’imitazione ma una interpretazione del convitato di pietra della storia italiana”. Martina Stella parla della sua Claretta come di “una donna molto enigmatica, misteriosa, molto nera, oscura, è stata una sfida per me andare a lavorare sulle ombre, sui conflitti, Duccio mi ha aiutato tantissimo a costruire questo rapporto totalizzante, privo di confini, pericoloso”. Aurora Ruffino, che con Campiotti ha lavorato in Braccialetti rossi e che abbiamo visto di recente in La luce nella masseria, è rimasta affascinata dal personaggio che ha interpretato, Maria José del Belgio e dice che per lei: “la cosa importante è stata scoprire questo personaggio, a scuola non si va nel dettaglio delle famiglie, è stata l’occasione per conoscere la storia di Maria José, una donna incredibile che era soprannominata l’unico uomo di casa Savoia. E fu l’unica ad avere la forza e il coraggio di provare a fare qualcosa per gli italiani, mentre il marito Umberto aveva un’educazione militare, lei cercava di fargli capire che doveva avere un pensiero indipendente e sentiva la responsabilità del suo ruolo, fin da piccola voleva diventare regina per accudire il popolo che amava tantissimo, come un figlio”. Ana Caterina Morariu è Antonietta Grandi, “una donna molto indipendente, molto moderna, che ama molto la moda, dice al marito ciò che pensa, gli dice di non sacrificare la loro storia e la cosa più bella è stata mettere in scena una donna apparentemente semplice ma che era difficile rendere interessante. Complimenti agli sceneggiatori, a Giacomo a Luca e alla Rai per il coraggio e l’attenzione nel portare avanti la storia grande, che tutti, soprattutto i giovani, hanno bisogno della storia. Antonietta Grandi era la piccola storia all’interno della grande storia del mondo, come noi siamo oggi”.

Torneremo a parlare di La lunga notte in occasione della messa in onda, il 29, 30 e 31 gennaio su Rai 1.