TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo

Francesca Simone

Piril de La forza di una donna è un personaggio con molte sfaccettature, e per questo difficile da inquadrare. Questo è quello che noi pensiamo di lei!

La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo

Piril è uno dei personaggi più controversi de La forza di una donna, soap opera turca di successo di Canale 5. Stiamo parlando della nuova moglie di Sarp, che non fa che lasciarci perplessi con il suo atteggiamento ambivalente. Piril ci spinge a domandarci se dietro quegli occhi quasi sempre spalancati e bagnati dalle lacrime si nasconda una donna fragile oppure una fredda calcolatrice... Ecco che cosa ne pensiamo noi al riguardo.

La forza di una donna: Piril, una donna misteriosa...

Piril è la nuova moglie di Sarp. Una giovane donna dai lineamenti delicati, un fisico longilineo, ma soprattutto caratterizzata da un'eleganza innata. Piril ha salvato Sarp, il quale era caduto in mare e che, quasi sicuramente, sarebbe morto senza il suo pronto intervento. Poi, è stato Sarp a salvare lei, sparando - seppur accidentalmente - al suo ex violento, Mert. Da quel momento, Piril ha capito che avrebbe potuto sviluppare un sentimento puro nei confronti di quell'uomo tanto tenero e virile al tempo stesso. Così, convinto che Bahar e i loro figlioletti fossero morti in un incendio, Sarp si è lasciato consolare e coccolare dall'affetto sincero di un'altra donna, appunto Piril...

La forza di una donna: Piril è combattuta...

Nel momento in cui ha scoperto che Bahar, Nisan e Doruk non erano morti come credevano, il mondo di Piril è andato in mille pezzi in un battito di ciglia. La ragazza ha sempre saputo che Sarp non ha mai smesso di amare la prima moglie, pur pensando che fosse passata a miglior vita, e pur essendosi rifatto una vita. Pertanto, seppur a malincuore, Piril ha deciso di spalleggiare suo padre Suat, determinato a tenere il genero all'oscuro della verità. Qui, però, la mora ha dimostrato di essere un personaggio a dir poco complesso e controverso. Infatti, se alle volte Piril ha supplicato il papà di aiutarla a tenersi stretto Sarp, altre volte gli diceva di essere sul punto di vuotare il sacco, non potendo continuare a vivere con lui mentendogli...

La forza di una donna: Piril, vittima o carnefice?

Piril è uno dei personaggi più umani de La forza di una donna. Non è né la vittima, né tantomeno il carnefice: è semplicemente una persona che quotidianamente deve affrontare delle difficili battaglie interiori. Nessuno di noi è soltanto luce o soltanto ombra, perché bontà e cattiveria albergano entrambe dentro di noi, convivendo. Piril vuole davvero bene a Sarp, ed è per questa ragione che è combattuta tra il volerlo sapere felice e il volerselo tenere stretto. Lei sa bene che il marito vorrebbe tornare insieme a Bahar, ma sa altrettanto bene che non lo ama troppo per riuscire a separarsene con tanta facilità. Insomma, su Piril ci sentiamo di sospendere il giudizio, o quantomeno al momento non ce la sentiamo di esprimerne uno che sia lapidario. Quel che ci sembra chiaro è che, anche se spesso e volentieri sembri tramare nell'ombra per tenere Sarp e Bahar separati - e questo potrebbe farci indispettire -, Piril lo fa sempre con gli occhi lucidi, e non con il ghigno di Sirin. Di base, ci pare semplicemente una brava donna che commette qualche sciocchezza perché terrorizzata al pensiero di perdere l'amato...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello: Anita Mazzotta fa la predica a Grazia Kendi per come ha risposto a Jonas Pepe in puntata
news VIP Grande Fratello: Anita Mazzotta fa la predica a Grazia Kendi per come ha risposto a Jonas Pepe in puntata
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi vengono eliminati dal talent show
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi vengono eliminati dal talent show
Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
news VIP Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
news VIP Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
news VIP Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
anticipazioni TV X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV