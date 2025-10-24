La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo

Anticipazioni TV

Piril de La forza di una donna è un personaggio con molte sfaccettature, e per questo difficile da inquadrare. Questo è quello che noi pensiamo di lei!

Piril è uno dei personaggi più controversi de La forza di una donna, soap opera turca di successo di Canale 5. Stiamo parlando della nuova moglie di Sarp, che non fa che lasciarci perplessi con il suo atteggiamento ambivalente. Piril ci spinge a domandarci se dietro quegli occhi quasi sempre spalancati e bagnati dalle lacrime si nasconda una donna fragile oppure una fredda calcolatrice... Ecco che cosa ne pensiamo noi al riguardo.

La forza di una donna: Piril, una donna misteriosa...

Piril è la nuova moglie di Sarp. Una giovane donna dai lineamenti delicati, un fisico longilineo, ma soprattutto caratterizzata da un'eleganza innata. Piril ha salvato Sarp, il quale era caduto in mare e che, quasi sicuramente, sarebbe morto senza il suo pronto intervento. Poi, è stato Sarp a salvare lei, sparando - seppur accidentalmente - al suo ex violento, Mert. Da quel momento, Piril ha capito che avrebbe potuto sviluppare un sentimento puro nei confronti di quell'uomo tanto tenero e virile al tempo stesso. Così, convinto che Bahar e i loro figlioletti fossero morti in un incendio, Sarp si è lasciato consolare e coccolare dall'affetto sincero di un'altra donna, appunto Piril...

La forza di una donna: Piril è combattuta...

Nel momento in cui ha scoperto che Bahar, Nisan e Doruk non erano morti come credevano, il mondo di Piril è andato in mille pezzi in un battito di ciglia. La ragazza ha sempre saputo che Sarp non ha mai smesso di amare la prima moglie, pur pensando che fosse passata a miglior vita, e pur essendosi rifatto una vita. Pertanto, seppur a malincuore, Piril ha deciso di spalleggiare suo padre Suat, determinato a tenere il genero all'oscuro della verità. Qui, però, la mora ha dimostrato di essere un personaggio a dir poco complesso e controverso. Infatti, se alle volte Piril ha supplicato il papà di aiutarla a tenersi stretto Sarp, altre volte gli diceva di essere sul punto di vuotare il sacco, non potendo continuare a vivere con lui mentendogli...

La forza di una donna: Piril, vittima o carnefice?

Piril è uno dei personaggi più umani de La forza di una donna. Non è né la vittima, né tantomeno il carnefice: è semplicemente una persona che quotidianamente deve affrontare delle difficili battaglie interiori. Nessuno di noi è soltanto luce o soltanto ombra, perché bontà e cattiveria albergano entrambe dentro di noi, convivendo. Piril vuole davvero bene a Sarp, ed è per questa ragione che è combattuta tra il volerlo sapere felice e il volerselo tenere stretto. Lei sa bene che il marito vorrebbe tornare insieme a Bahar, ma sa altrettanto bene che non lo ama troppo per riuscire a separarsene con tanta facilità. Insomma, su Piril ci sentiamo di sospendere il giudizio, o quantomeno al momento non ce la sentiamo di esprimerne uno che sia lapidario. Quel che ci sembra chiaro è che, anche se spesso e volentieri sembri tramare nell'ombra per tenere Sarp e Bahar separati - e questo potrebbe farci indispettire -, Piril lo fa sempre con gli occhi lucidi, e non con il ghigno di Sirin. Di base, ci pare semplicemente una brava donna che commette qualche sciocchezza perché terrorizzata al pensiero di perdere l'amato...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.