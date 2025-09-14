La forza di una donna: Ecco perché nella Soap i turchi si toccano i denti e perché gettano l'acqua prima di una partenza

Anticipazioni TV

In Turchia ci sono diverse usanze molto particolari, come ad esempio quella di toccarsi i denti oppure di gettare l'acqua dietro una persona in partenza. Ma qual è precisamente il significato di questi gesti? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su di essi!

In una delle scorse puntate andate in onda de La forza di una donna, Enver si è sentito male: ha avuto un infarto. Per fortuna, l'intervento è andato bene, e forse il merito è anche un po' di Doruk: quest'ultimo aveva gettato un bicchiere d'acqua dietro di lui prima che se ne andasse. Ma qual è il senso di questo gesto? In Turchia, come abbiamo avuto modo di scoprire attraverso le varie dizi che da anni ci tengono compagnia su Canale 5, ci sono diverse credenze ed usanze, come questa o come quella di toccarsi i denti dopo uno spavento. Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo!

La forza di una donna: Enver ha avuto un infarto!

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5 de La forza di una donna ci siamo presi un bello spavento: Enver ha rischiato di morire. Il sarto, dopo aver insistito a lungo, è riuscito ad incontrare Sarp. Enver, già molto provato dalla sconvolgente scoperta fatta di recente, quando si è ritrovato davanti il genero che per anni ha creduto morto, ha iniziato ad agitarsi. L'uomo si è scagliato contro Sarp, denunciando il suo comportamento disdicevole: non soltanto aveva sedotto Sirin, la cognata che all'epoca era solo una bambina, ma aveva persino abbandonato Bahar ed i figlioletti ad un infausto destino. A quel punto sono sopraggiunti gli scagnozzi di Suat, allertato da Sirin, per interrompere la loro - animata - chiacchierata, e li hanno inseguiti armati fino ai denti. Il giovane ed Enver sono fuggiti a bordo di un taxi, dove quest'ultimo ha accusato un malore: gli è venuto un infarto!

La forza di una donna: Il gesto di toccarsi i denti con il pollice

Enver è stato ricoverato ed operato d'urgenza. Dopo aver trascorso qualche ora in terapia intensiva, il sarto ha finalmente riaperto gli occhi, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi cari, che hanno temuto il peggio. Come ha detto Bahar ad Hatice, se succedesse qualcosa ad Enver non saprebbe come fare, poiché senza di lui, sicuramente, il mondo sarebbe un posto peggiore. E noi non possiamo che essere d'accordo con la nostra adorata protagonista. Chi non avrebbe bisogno di un Enver nella propria vita? Un uomo dal cuore d'oro, pronto a sacrificarsi in nome dell'amore per gli altri senza pensarci due volte. Per questo motivo, ci siamo presi un bello spavento quando si è sentito male. Se fossimo stati turchi, allora, ci saremmo toccati i denti con il dito. Di certo avrete notato che, spesso e volentieri, i personaggi di queste dizi compiono il gesto di poggiare il pollice sugli incisivi dopo un momento di panico; ma perché lo fanno? Secondo i turchi, una grande paura può far cadere i denti; questo gesto, dunque, serve per rimetterli simbolicamente al loro posto.

La forza di una donna: Gettare l'acqua dietro una persona in partenza

Enver, per fortuna, è vivo e vegeto. Il piccolo Doruk, come tutti gli altri, ha avuto davvero paura di perdere per sempre il suo adorato nonno, anche se, forse, era il solo ad avere una sicurezza. Infatti, come ha raccontato a Bahar e ad Hatice, il bambino aveva gettato un bicchiere d'acqua dietro ad Enver prima che quest'ultimo se ne andasse via. Doruk lo aveva visto fare poco prima ad una signora, ed il sarto gli aveva spiegato che in Turchia si usa quando una persona amata sta per partire per un viaggio, e ci si vuole assicurare che faccia ritorno a casa; il bimbo, desideroso che Enver - diretto verso il suo incontro con Sarp - rincasasse quanto prima, ha riprodotto quel gesto. Secondo i turchi è un buon augurio in vista di una partenza: la speranza è che il viaggio di andata e ritorno sia liscio come l'acqua. Quindi, se nonostante tutto, alla fine l'uomo potrà tornare dalla sua famiglia, forse il merito è un po' di Doruk, o così ci piace pensare...

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.