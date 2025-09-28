La forza di una donna: Ecco com'è oggi Nisan della Soap Turca (FOTO)

Anticipazioni TV

L'attrice che presta il volto a Nisan de La forza di una donna è Kubra Suzgun, che oggi ha 16 anni. Ecco com'è diventata la bellissima bimba che interpreta la primogenita di Bahar e Sarp!

La graziosa e tenera Nisan de La forza di una donna è una delle protagoniste più amate di questa soap opera turca di Canale 5. Ma come è diventata oggi Kubra Suzgun, l'attrice che la interpreta? Vediamolo insieme!

La forza di una donna: L'intelligente e dolce Nisan

Nisan è soltanto una bambina, eppure spesso e volentieri ce lo dimentichiamo, visto che è più arguta ed empatica di molti adulti. Nisan ha vissuto diversi momenti difficili, anche e soprattutto perché su di lei sono ricaduti tutti i problemi di sua madre Bahar, a partire da quelli economici fino ad arrivare a quelli di salute. Infatti, conscia del fatto che la mamma non navighi in buone acque, è persino arrivata a vendere il computer che aveva vinto ad un concorso scolastico e tanto desiderato per ricavarne del denaro da darle; inoltre, per evitare di farla stancare troppo, vista la sua malattia, ad un certo punto ha stabilito che lei e Doruk potessero portare da soli i loro zaini nel tragitto verso scuola...

La forza di una donna: Nisan riabbraccia Sarp, ma non può ancora dirlo a Bahar!

Nelle ultime puntate andate in onda, Nisan ha riabbracciato suo padre Sarp dopo anni che non lo vedeva. Per l'emozione la bimba quadi non riusciva a pronunciare la parola "papà". Poi, però, Sarp si è visto costretto ad andare via, e Nisan ha avuto un crollo emotivo: non poteva sopportare l'idea di doversi separare nuovamente da lui. Come se non bastasse, poco dopo è venuta a sapere che Sarp si è risposato ed ha avuto altri due figli; dunque, lui non è più soltanto il suo papà e quello e di Doruk. Per la piccola è stato davvero un duro colpo. Ora, tuttavia, è impaziente che Bahar si rimetta, si per poterla riavere a casa sia che per poterle rivelare la verità su Sarp...

Kubra Suzgun: Com'è oggi l'attrice che interpreta Nisan ne La forza di una donna

La graziosa e talentosa attrice che interpreta il personaggio di Nisan si chiama Kubra Suzgun. Quest'ultima è nata ad Istanbul, in Turchia, il 26 giugno del 2009; quindi è del segno del Cancro ed ha 16 anni. Ormai, infatti, è un'adolescente. Ha esordito come attrice nel 2016, dunque all'età di 7 anni, nella serie TV Icerde. L'anno seguente, invece, la ritroviamo proprio nel ruolo di Nisan nella soap opera Kadin, titolo originale de La forza di una donna. Nello stesso anno ha debuttato anche sul grande schermo, recitando nel film Cingiz Recai. Grazie al suo talento, nel 2018 è stata premiata come Migliore Attrice Bambina ai Pantene Golden Butterfly Awards. Il suo profilo Instagram ufficiale era @kubrasuzgunofficial, ma ad oggi risulta inesistente.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16.00.