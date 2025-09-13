La forza di una donna: Chi è Feyyaz Duman? Tutto sul dolce Arif della Soap Turca

Anticipazioni TV

Feyyaz Duman è l'attore che presta il volto al protagonista maschile de La forza di una donna, Arif: ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

Il tenero ma tenace Arif de La forza di una donna è l'amato protagonista maschile di questa nuova soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Feyyaz Duman, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Feyyaz Duman

Feyyaz Duman è nato a Mardin, in Turchia, il 15 giugno del 1982; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 45 anni. La sua famiglia ha origini curde, e lui, dopo aver preso il diploma, ha deciso di iscriversi presso il conservatorio statale dell'Università Tecnica di Istanbul; qui si è laureato in Studi di Danza Popolare. Una volta concluso questo percorso di studi, ha capito di voler provare a darsi una chance concreta per costruirsi il futuro dei suoi sogni trasferendosi altrove: ha lasciato il suo Paese ed è partito alla volta degli Stati Uniti d'America, stabilendosi a New York, dove ha preso lezioni di recitazione per cinque anni.

La carriera di Feyyaz Duman

Nel 1999 ha dato avvio alla sua carriera attoriale, proprio come desiderava. Ha debuttato come attore in un cortometraggio, Boran. Nel 2001, invece, ha ottenuto una parte in un film, Fotograf. Tra le altre pellicole in cui lo ritroviamo ci sono: Si Tu Meurs, Je Te Tue, Annemin Sarkisi, Never Leave Me, Zor Bir Karar, Seni Goruyorum. Nel 2017 ha esordito sul piccolo schermo, recitando nella serie Icerde. Fra le altre serie annoveriamo: Baraj, Yalancilar ve Mumlari, Oglum, Modern Dogu Masallari, Yalan. Tuttavia, senza ombra di dubbio, i ruoli che gli hanno regalato maggior successo sono quello di Arif in Kadin, titolo originale de La forza di una donna, nterpretato dal 2017 al 2020, e nel 2023 quello di Behnam in Adim Farah, ossia Io Sono Farah.

Feyyaz Duman: Instagram e Vita Privata dell'attore de La forza di una donna

Non sappiamo se sia dolce e romantico - seppur un po' impacciato - come Arif ne La forza della donna, ma sappiamo che è sentimentalmente impegnato. Nel 2019, infatti, è convolato a nozze con Zozan Simsek. I due, sposati da sei anni, hanno già allargato la famiglia, mettendo al mondo ben due figli. Possiamo vedere Duman nei panni di marito e padre sbirciando sul suo profilo Instagram ufficiale, @duman_feyyaz, che al momento conta circa 267.000 follower. Tuttavia, non ci sono molti scatti che lo ritraggono nel suo privato, poiché, evidentemente, è una persona molto riservata. Tra i suoi follower ed i suoi seguiti possiamo rintracciare la moglie, @zozan_simsek.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.