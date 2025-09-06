La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca

Anticipazioni TV

Caner Cindoruk è l'attore che presta il volto al protagonista maschile de La forza di una donna, Sarp: ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

L'attraente e tenace Sarp de La forza di una donna è il protagonista maschile di questa nuova soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di , l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Caner Cindoruk

Caner Cindoruk è nato ad Adana, in Turchia, il 17 aprile del 1980; quindi è del segno dell'Ariete ed ha 45 anni. I suoi genitori sono Muserref e Zafer Doruk, uno scrittore di origine curda. Inoltre, ha due fratelli minori di nome Munir Can e Taner, e tutti e tre sono i nipoti di un attore di teatro molto apprezzato in Turchia, ossia Erdal Cindoruk. Forse è proprio da quest'ultimo che lui ha ereditato la passione per la recitazione, dato che ha dimostrato di averla sin da subito: ha passato l'infanzia dietro le quinte dedi teatri, e, durante gli anni dell'università, ha iniziato a calcare il palcoscenico. Dopo essersi diplomato, infatti, si è iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale presso l'Università di Cukurova, dove si è laureato.

La carriera di Caner Cindoruk

Nel 1997, all'età di 17 anni, ha recitato nel suo primo spettacolo con il gruppo del comune di Seyahn, ad Adana, dove ha lavorato per ben dieci anni. Nel 2006 si è trasferito ad Istanbul con alcuni amici d'infanzia, e qui ha mosso i primi passi nel mondo del cinema. Il primo film in cui ha recitato è Beynelmilel. Il suo debutto sul piccolo schermo, invece, risale all'anno successivo: nel 2007 ha recitato nella serie televisiva Kara Gunes. Tra le pellicole in cui possiamo rintracciarlo ci sono: Kelebek, Elveda Katya, Gergedan Mevsimi, Calsin Sazlar, Dar Elbise, Icerdekiler. Tra le serie TV, invece, annoveriamo: Il secolo magnifico: Kosem (2016-2017), Kadin, ossia La forza di una donna ( 2017-2020), dove interpreta il personaggio di Sarp/Alp, Zemheri (2020), Sadakatsiz (2020-2022), Maviye Surgun (2023). Inoltre, ha recitato in numerose pièce teatrali, ed è stato persino regista di alcune di esse. Grazie al suo talento, si è aggiudicato diverse candidature e prestigiosi premi, come ad esempio agli Ayakli Gazete TV Stars Awards nel 2010 quello di Miglior attore in una serie televisiva d'epoca per Hanimin Ciftligi e nel 2014 quello di Miglior attore non protagonista in una serie televisiva per Aramizda Kalsin, e agli Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards nel 2017 quello di Miglior interpretazione di un attore in un film drammatico per Kor.

Caner Cindoruk: Instagram e Vita Privata dell'attore de La forza di una donna

Il suo profilo Instagram ufficiale è @canercindoruk, che al momento conta ben 1,2 milioni di follower. I post che pubblica riguardano perlopiù la sua professione da attore, il che indica quanto ami la vita sul set, ma anche quanto sia riservato. Non si sa se ora sia single oppure sentimentalmente impegnato, ma è noto che in passato abbia avuto delle relazioni amorose piuttosto chiacchierate, perché con delle colleghe; stiamo parlando di Selin Sekerci, Serap di The Family, Farah Zeynep Abdullah, Gokce Bahadir ed Ebru Ozkan. Non dovrebbe avere figli.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30.