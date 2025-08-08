La forza di una donna: Che cosa sono i sarma? Tutto sulla tipica pietanza turca

Anticipazioni TV

In Turchia, spesso e volentieri, si preparano e mangiano i sarma, come quelli che Hatice ha cucinato per i suoi nipotini, i piccoli Nisan e Doruk, quando è andata a trovarli. Ma che cos'è precisamente questo tradizionale piatto turco? Ecco tutto ciò che c'è da sapere!

In una delle scorse puntate andate in onda su Canale 5 de La forza di una donna, il giorno in cui è andata a far visita ai piccoli Nisan e Doruk, Hatice ha cucinato - insieme a Bahar - i sarma, sapendo quanto piacciano ai nipotini. Ma di che cosa si tratta? Com'è fatto questo tradizionale piatto turco? Ecco tutto quello che c'è da sapere su di esso!

La forza di una donna: Hatice apre gli occhi su Sirin!

Nelle scorse puntate, Hatice si era finalmente decisa ad aprire gli occhi su Sirin. Scoperto che quest'ultima l'aveva fatta incontrare con un finto psichiatra per farle credere che lei fosse sul punto di suicidarsi, la donna, fuori di sé dalla rabbia, le ha messo in mano un coltello e l'ha spronata a farla finita davvero, se ne avesse avuto il coraggio. Dopodiché, Hatice ha smesso di servirla e riverirla, consigliandole d'iniziare a provvedere da sola a se stessa. Come se non bastasse, la madre si è messa a cucinare per Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, lasciando Sirin a stomaco vuoto, con l'acquolina in bocca ed un diavolo per capello...

La forza di una donna: Hatice va a trovare Bahar e i nipotini...

Hatice è andata a trovare Bahar, conscia ed incurante del fatto che avrebbe fatto infuriare Sirin. La donna ha bussato alla porta di casa sua, dove non è stata accolta nel migliore dei modi: neanche Nisan e Doruk erano così felici di rivederla. Tuttavia, poco a poco, Hatice è stata in grado di farsi perdonare e benvolere dai nipotini, portando loro qualche leccornia, come la cioccolata, mettendosi a disegnare con loro ed ancor di più cucinando per loro. La moglie di Enver si è messa subito all'opera per accontentare Nisan e Doruk, preparando i sarma. Allora, è intervenuta la primogenita, afferrando una foglia di vite e farcendola, sottolineando con fare brusco che fossero nella sua cucina, e che non sarebbe mai tornata in un appartamento che avrebbe dovuto condividere con la perfida sorellastra...

La forza di una donna: Che cosa sono i sarma?

Ma che cosa sono i sarma per la precisione? Si tratta di un tipo di dolma, ossia di un involtino di foglia di vite, diffuso in Medio Oriente, nel Caucaso del Sud, nei Balcani e nell'Asia centrale. Il sarma si prepara generalmente farcendo una foglia di vite - oppure di cavolo, lapazio o bietola - cotta; al suo interno ci va il riso o il bulgur e la carne macinata. In turco, la parola sarma significa avvolto, ed è un piatto che ha origine in Persia nel XVI secolo; progressivamente si è diffuso in diversi Paesi, come Romania e Serbia, ed infatti ne esistono diverse versioni. In Turchia, ad esempio, ce ne sono principalmente due varianti. Nella provincia di Amasya, il bakla sarma è fatto da fave secche e grano macinato in modo grossolano cotti nella salsa di pomodoro; inoltre, una volta pronti, gli involtini vengono appoggiati sulle costolette di agnello con l'osso affinché cuociano insieme nel liquido. Invece, nella provincia di Tokat, la foglia di verdura viene farcita con il bulgur ed un legume, generalmente lenticchie o ceci, e spesso la salsa di pomodoro viene sostituita da quella di peperoni. Un'altra variante molto in voga in Turchia è il visneli yalanci dolmasi, in cui il ripieno è composto da riso condito con canella, menta e pimento, e l'involtino viene coto con le ciliegie marasche o prugne.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.15.