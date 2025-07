La forza di una donna: Arif conquisterà Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo

Anticipazioni TV

Arif, uno dei protagonisti de La forza di una donna, l'amata soap turca di Canale 5, ci sta conquistando con la sua timida - ed un po' atipica - galanteria; ma riuscirà mai a conquistare anche il cuore di Bahar? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Arif ci piace sempre di più, inutile negarlo. Questo personaggio è uno dei pochi de La forza di una donna, soap opera turca di successo di Canale 5, che ci sta simpatico: seppur non ne abbia le sembianze, è davvero un galantuomo. Ed infatti, Arif è riuscito anche a far breccia nei cuori dei piccoli Nisan e Doruk, che lo adorano; ma sarà in grado di conquistare anche quello di Bahar, per la quale, chiaramente, lui prova qualcosa? Ecco che cosa ne pensiamo al riguardo...

La forza di una donna: La prima impressione su Arif...

Quando lo abbiamo conosciuto, Arif non ha fatto un'ottima impressione né a Bahar né a noi. Questo bell'imbusto turco non ha accolto la nostra protagonista nel migliore dei modi nel quartiere, anzi: si è dimostrato subito piuttosto duro e scostante nei suoi riguardi. In effetti, Bahar non ha provato alcuna simpatia nei confronti di Arif, e, forse, ha persino provato un pizzico di paura, pensando che fosse una persona pericolosa. Tuttavia, giorno dopo giorno, la giovane ha avuto modo di conoscerlo meglio e di ricredersi...

La forza di una donna: Arif resta al fianco di Bahar...

Pian piano, Arif si è prima avvicinato e poi affezionato non solo a Bahar, ma anche ai piccoli Nisan e Doruk. Questi ultimi, con la loro infinita tenerezza, sono riusciti facilmente a far breccia nel cuore del figlio di Yusuf, nonostante sembrasse impenetrabile; in seguito, Arif ha iniziato ad osservare con maggiore attenzione la loro mamma, che, benché fosse - letteralmente - sommersa dai problemi, non chiedeva mai aiuto a nessuno e non perdeva mai né la dignità né tantomeno il sorriso. Impietosito - ed molto probabilmente anche attratto - da Bahar, ha cominciato a starle discretamente accanto...

La forza di una donna: Arif conquisterà il cuore di Bahar?

Con i suoi capelli un po' scompigliati, gli occhi malinconici e la giacca di pelle sgualcita, Arif non ha di certo le sembianze del "principe azzurro", eppure è proprio quello che è. Stiamo parlando di un personaggio che ci richiede di fare uno sforzo in più: non dobbiamo fermarci all'apparenza, dobbiamo andare oltre per poter vedere qual è il vero volto nascosto sotto la maschera. Arif è un giovanotto timido e, soprattutto, non avvezzo a palesare i suoi sentimenti; quasi sicuramente, il motivo che si cela dietro il suo atteggiamento di autodifesa è da ricercare nel suo passato amoroso. Arif aveva una storia con Bersan, la quale lo ha lasciato senza pensarci due volte per un altro più ricco. Da quando ha iniziato a frequentare Bahar ed i bambini, però, sta cercando di lasciarsi andare, dando prova di essere più buono di quanto non voglia apparire. Insomma, questo bravo ragazzo ha tutte le carte in regola per conquistare un posto speciale nel cuore ammaccato della nostra protagonista... di certo, i nostri li ha già conquistati!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.