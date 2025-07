La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin fa soffrire Nisan! Ecco come...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Sirin spinge la piccola Nisan ad ascoltare una conversazione privata e molto dolorosa tra Bahar, Hatice ed Enver...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sirin metterà in atto un altro piano diabolico, ma stavolta a pagarne le conseguenze sarà la sua piccola ed innocente nipote. La ricci spingerà Nisan ad ascoltare una conversazione tra Bahar, Hatice ed Enver, facendole così scoprire che sua madre è gravemente malata, tanto che potrebbe morire... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar va a vivere da Hatice...

Mentre noi vediamo Bahar decidere di trasferirsi con i figlioletti a casa di Hatice, i telespettatori turchi sanno bene che presto ne pagherà a caro prezzo le conseguenze. La poverina, dopo aver accusato l'ennesimo malore a causa dell'anemia aplastica, la rara malattia da cui è affetta, ha capito di dover chiedere aiuto per il bene dei piccoli Nisan e Doruk. Allora, Bahar è andata a bussare alla porta della madre, che, seppur inizialmente titubante, si è convinta ad accoglierla - incredibilmente - grazie a Sirin. Purtroppo, però, quest'ultima inizierà a manifestare i primi segni d'insofferenza per la permanenza dell'odiata sorellastra nella loro abitazione...

Sirin inscena un'aggressione... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Pur di spingere Hatice a sentirsi in colpa per averla trascurata, impegnata com'è a prendersi cura di Bahar e dei bambini, Sirin mette in atto uno dei suoi folli piani: finge di aver subito un'aggressione. Purtroppo per lei, Enver viene a sapere la verità e, deluso dal suo atteggiamento, arriva persino a schiaffeggiarla. Nel mentre, la donna, altrettanto indignata, si scusa con la primogenita per averle chiesto di andarsene dopo quanto credeva fosse accaduto a Sirin. D'altra parte, quest'ultima non si darà per vinta, e metterà subito in atto l'ennesimo diabolico piano...

Sirin fa soffrire Nisan, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Bahar prende in disparte Hatice ed Enver per comunicare loro una cosa molto importante: devono essere pronti alla peggiore delle eventualità, ossia che lei possa morire a causa della sua malattia, e che quindi loro due dovranno occuparsi di Nisan e Doruk. Nel mentre, Sirin è all'ascolto, e, con un ghigno inquietante stampato sul viso, si affretta a raggiungere la nipotina per proporle un "gioco": origliare le conversazioni private degli adulti. In questo modo, Nisan scopre quali sono le reali condizioni della mamma e scoppia in un pianto irrefrenabile, che sveglia anche il fratellino. La bimba si scaglia contro Bahar, accusandola di averle tenuto nascosto una verità del genere, e soprattutto di volerla abbandonare proprio come il defunto padre, Sarp. Successivamente, Nisan confessa di essere stata spinta dalla zia a tendere l'orecchio, e la protagonista, estenuata dalle macchinazioni di Sirin, prepara i bagagli e torna nel suo appartamento fatiscente. Incredibilmente, Enver la seguirà, lasciando sole Hatice e la loro perfida figlia!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.