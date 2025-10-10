La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: La tragica morte di Yeliz

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Yeliz sta per dirci addio. Ecco come morirà...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per assistere alla tragica morte di un'amata protagonista di questa storia. Gli scagnozzi di Nezir si recheranno a casa di Bahar per rapirla, ma quest'ultima se ne sarà già andata via con Sarp ed i figlioletti. I malviventi troveranno nell'abitazione Hatice, Ceyda e Yeliz; inizierà una colluttazione e, nel caos generale, partirà un colpo che raggiungerà una di loro tre, ossia la povera Yeliz, la quale spirerà poco dopo... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: ...

Mentre noi vediamo Sarp in ansia per le sorti di Bahar e dei loro figli, i telespettatori turchi sanno bene che qualcuno sta per morire... ma che non si tratta di nessuno di loro. Procediamo con ordine. Nezir, impaziente di continuare ad attendere per mettere in atto il suo piano di vendetta, decide di dare una brusca accelerata: ordina ad Azmi di organizzare il rapimento di Bahar e di Nisan e Doruk, certo che soltanto così riuscirà a far uscire allo scoperto Sarp, l'assassino di suo figlio Mert, che deve pagarla cara. Benché lo scagnozzo non sia d'accordo con il suo capo, poiché conscio del fatto che la donna ed i bambini non abbiano alcuna colpa, non può fare a meno di rispettare l'ordine che gli è stato dato...

Bahar scappa con Sarp... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Munir viene a sapere della prossima mossa di Nezir, quindi corre ad informare Suat. Quest'ultimo, convinto che Sarp a breve lascerà Piril per tornare con Bahar, impone al suo braccio destro di mantenere il segreto: quel che si augura è che il genero accorra in soccorso della prima moglie e che venga fatto fuori. Nonostante ciò, alla fine Sarp entra comunque a conoscenza di ciò che sta per accadere e, in preda al panico, va da Bahar per metterla in guardia e supplicarla di seguirlo insieme a Nisan e Doruk. La poverina, in compagnia di Hatice, Ceyda e Yeliz, avendo compreso la gravità della situazione, non può far altro che prendere i bimbi ed andare via con il marito in fretta e furia.

Yeliz viene uccisa, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Quando arrivano i tirapiedi di Nezir, Bahar, Nisan e Doruk non sono già più in casa; tuttavia, ci trovano le altre tre donne. Ceyda si ritrova coinvolta in una colluttazione, mentre Hatice assiste attonita alla scena; all'improvviso, parte un colpo di pistola, che raggiunge Yeliz. Quest'ultima muore sotto gli occhi delle due sventurate. Ceyda ed Hatice, sotto shock per la tragica dipartita di Yeliz, trovano conforto tra le braccia di Enver ed Arif, affranti tanto quanto loro per ciò che è accaduto. Ovviamente, la nostra protagonista, che andrà a rifugiarsi con i figli in un luogo sicuro individuato da Sarp, non verrà tempestivamente informata della morte della sua migliore amica. Quando lo scoprirà? E in che modo reagirà?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.