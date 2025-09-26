TGCom24
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Arif rapito e torturato! Ecco da chi e perché

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: i tipi loschi che stanno seguendo Bahar capiscono che Arif potrebbe rappresentare un problema, quindi decidono di sequestrarlo...

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Arif rapito e torturato! Ecco da chi e perché

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per vedere Arif cacciarsi in un gran bel guaio. Quest'ultimo si accorge che dei tipi loschi stanno pedinando Bahar ed i bambini; allarmato, mette in guardia la donna. Allora, consci del fatto che Arif possa rappresentare un problema per loro, gli scagnozzi di Nezir decidono di rapirlo e picchiarlo a sangue... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar nel mirino...

Mentre noi vediamo Arif sollevato al pensiero che finalmente Bahar sia guarita, i telespettatori turchi sanno bene che il giovane sta per rischiare la vita... proprio per amore della poverina. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Nezir, lo spregevole boss, ha scoperto chi è l'assassino di suo figlio Mert, l'ex fidanzato di Piril, ossia Alp, che in verità si chiama Sarp. Pertanto, Nezir ordina ai suoi tirapiedi di continuare a scavare nella vita dell'uomo, in modo tale da riuscire a rintracciarlo con più facilità. Entrato a conoscenza del fatto che Sarp fosse sposato con una certa Bahar, con la quale ha anche avuto due figli, il malavitoso ordina al braccio destro, Azmi, di affittare un appartamento proprio nel quartiere in cui abita Bahar insieme a i piccoli Nisan e Doruk: è sicuro che prima o poi lui andrà a fare loro visita.

Arif preoccupato per Bahar... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

In effetti, le previsioni di Nezir si rivelano azzeccate. Sarp va a bussare alla porta di Bahar, la quale resta di stucco nel ritrovarselo davanti. I due, con gli occhi colmi di lacrime, si stringono in un forte abbraccio, ancora increduli di essersi ricongiunti: si credevano morti a vicenda. Purtroppo, però, il loro incontro dura poco, e si conclude con una brutta notizia: Sarp le fa sapere che uno dei suoi nemici potrebbe essersi messo anche sulle loro tracce, quindi anche loro potrebbero essere in pericolo a causa sua. In effetti, Arif stesso si rende conto che ci sono dei tipi loschi che stanno tenendo d'occhio l'abitazione di Bahar, ed inizia ad insospettirsi e a preoccuparsi...

Arif rapito e torturato, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Arif nota che quei tipi loschi stanno seguendo Bahar, Nisan e Doruk. Temendo il peggio, il ragazzo si affretta a mettere in guardia l'amata. Tuttavia, ne pagherà le conseguenze in prima persona. Gli scagnozzi di Nezir, consci del fatto che Arif possa rappresentare un problema, prima lo rapiscono e poi lo torturano. In seguito al pestaggio, il moro viene abbandonato in un bosco. Al contempo, Enver si accorge che non solo Arif non è al bar, bensì anche che qui c'è una chiazza di sangue. Il sarto, avendo un terribile sospetto, lancia subito l'allarme, che rientra poco dopo perché il figlio di Yusuf, seppur in pessime condizioni, riesce a fare ritorno a casa. Arif racconta ad Enver di non essere sicuro che le persone che lo hanno sequestrato e picchiato siano nemici di Sarp: e se fossero invece suoi complici?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.00.

La forza di una donna
La forza di una donna
