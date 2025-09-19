La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: finalmente, Bahar e Sarp si rincontrano e...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per assistere all'incontro tra Bahar e Sarp. I due, che si sono amati tanto e che non si vedevano da anni, poiché lei lo considerava morto e viceversa, finalmente si ritroveranno. Peccato che questo bel momento verrà interrotto brutalmente da una terribile rivelazione dell'uomo: Bahar deve fare molta attenzione, perché sta correndo un grave pericolo insieme ai loro figlioletti per colpa sua... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar guarisce...

Mentre noi vediamo Sarp scoprire che Bahar ed i figlioletti sono vivi, i telespettatori turchi hanno già visti i due ex coniugi rivedersi dopo quattro lunghi anni di - dolorosa - lontananza. Alla fine, Sirin ha deciso di donare il midollo a Bahar, a patto che Sarp accettasse la sua "proposta indecente". E così, all'oscuro di questo accordo segreto, la nostra povera protagonista ha accettato questo prezioso "dono" da parte dell'odiata sorellastra e si è salvata. Bahar ha finalmente sconfitto l'anemia aplastica, la grave malattia da cui era affetta e che avrebbe potuta ucciderla. Tuttavia, in seguito al delicato intervento subito, la giovane deve trascorrere altri giorni in ospedale sotto stretta osservazione...

Bahar in pericolo... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Bahar si sta lentamente riprendendo dall'operazione, ed intanto Sarp viene a sapere che Nezir, lo spietato padre del ragazzo che uccise, Mert, l'ex fidanzato di Piril, si è messo sulle sue tracce. Come se non bastasse, scopre che Azmi, capo degli scagnozzi di Nezir, ha affittato un appartamento a Tarlabasi, il quartiere in cui vivono Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. Pertanto, il giovane crede che sia giunto il momento di andare a far visita alla prima moglie per metterla al corrente del fatto che sta correndo un grave pericolo...

Sarp e Bahar si rivedono, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sarp bussa alla porta di Bahar, la quale va ad aprire e, una volta aperto, resta a bocca aperta. Bahar ha bisogno di prendersi qualche istante per realizzare che quello che sta vivendo non è un sogno ad occhi aperti, bensì la realtà. La poverina scoppia a piangere e getta la braccia attorno al collo di quell'uomo che credeva fosse morto e che ha amato con tutta se stessa. Assiste alla scena dalle scale Arif, al quale Bahar ha appena restituito l'anello della proposta di matrimonio. Poco dopo, però, Sarp deve rompere il silenzio e spezzare l'incantesimo dandole una brutta notizia. Lui avvisa la prima moglie che sta correndo un grave pericolo; benché non scenda troppo nei particolari, le fa capire di essere molto serio...

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.