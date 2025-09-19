TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: finalmente, Bahar e Sarp si rincontrano e...

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per assistere all'incontro tra Bahar e Sarp. I due, che si sono amati tanto e che non si vedevano da anni, poiché lei lo considerava morto e viceversa, finalmente si ritroveranno. Peccato che questo bel momento verrà interrotto brutalmente da una terribile rivelazione dell'uomo: Bahar deve fare molta attenzione, perché sta correndo un grave pericolo insieme ai loro figlioletti per colpa sua... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar guarisce...

Mentre noi vediamo Sarp scoprire che Bahar ed i figlioletti sono vivi, i telespettatori turchi hanno già visti i due ex coniugi rivedersi dopo quattro lunghi anni di - dolorosa - lontananza. Alla fine, Sirin ha deciso di donare il midollo a Bahar, a patto che Sarp accettasse la sua "proposta indecente". E così, all'oscuro di questo accordo segreto, la nostra povera protagonista ha accettato questo prezioso "dono" da parte dell'odiata sorellastra e si è salvata. Bahar ha finalmente sconfitto l'anemia aplastica, la grave malattia da cui era affetta e che avrebbe potuta ucciderla. Tuttavia, in seguito al delicato intervento subito, la giovane deve trascorrere altri giorni in ospedale sotto stretta osservazione...

Bahar in pericolo... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Bahar si sta lentamente riprendendo dall'operazione, ed intanto Sarp viene a sapere che Nezir, lo spietato padre del ragazzo che uccise, Mert, l'ex fidanzato di Piril, si è messo sulle sue tracce. Come se non bastasse, scopre che Azmi, capo degli scagnozzi di Nezir, ha affittato un appartamento a Tarlabasi, il quartiere in cui vivono Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. Pertanto, il giovane crede che sia giunto il momento di andare a far visita alla prima moglie per metterla al corrente del fatto che sta correndo un grave pericolo...

Sarp e Bahar si rivedono, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sarp bussa alla porta di Bahar, la quale va ad aprire e, una volta aperto, resta a bocca aperta. Bahar ha bisogno di prendersi qualche istante per realizzare che quello che sta vivendo non è un sogno ad occhi aperti, bensì la realtà. La poverina scoppia a piangere e getta la braccia attorno al collo di quell'uomo che credeva fosse morto e che ha amato con tutta se stessa. Assiste alla scena dalle scale Arif, al quale Bahar ha appena restituito l'anello della proposta di matrimonio. Poco dopo, però, Sarp deve rompere il silenzio e spezzare l'incantesimo dandole una brutta notizia. Lui avvisa la prima moglie che sta correndo un grave pericolo; benché non scenda troppo nei particolari, le fa capire di essere molto serio...

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci
anticipazioni TV 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci
X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno
news VIP X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde
Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
news VIP Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
anticipazioni TV X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
news VIP Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
news VIP Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV