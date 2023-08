La Foresta degli Scomparsi: Stasera in Prima TV su Canale5. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con il giallo, stasera su Canale5. Va in onda, in un unico appuntamento, La Foresta degli Scomparsi, la miniserie drammatico franco-tedesco-belga. Ecco le Anticipazioni dei quattro episodi.

Questa sera nuovo appuntamento con il giallo su Canale5. Dalle ore 21.20 va in onda La Foresta degli Scomparsi, la miniserie drammatica franco-tedesco-belga, composta di quattro episodi, che verranno trasmessi tutti insieme oggi. Sarà dunque una lunga serata, che ci farà compagnia oltre alla mezzanotte. Ma vediamo insieme la trama dell’appassionante storia, che comincerà con un misterioso e macabro ritrovamento.

La Foresta degli Scomparsi: ecco di cosa parla la miniserie in onda stasera su Canale5

La Foresta degli Scomparsi è una miniserie composta di quattro episodi, andata in onda per la prima volta in Belgio, nel novembre del 2023. In Italia arriva su Canale5 con una lunga serata, in cui andranno in onda tutte le puntate in un unico appuntamento. La storia ruota intorno a un macrabo ritrovamento. In una fossa comune, vicino alla Foresta Nera a in prossimità di una base militare franco-tedesca, vengono ritrovati dodici corpi. Le indagini coinvolgono, suo malgrado, il giudice istruttore Camille Hartmann – interpretata da Hélène de Fougerolles - fuori servizio dopo essersi presa una pausa a seguito di un incidente stradale. Camille, che soffre di una parziale amnesia, dovuta a un'edema cerebrale, si convince che il ritrovamento sia in qualche modo legato alla fossa comune appena trovata. Per capire se abbia o meno ragione, chiede aiuto all’ispettore tedesco Eric Mays – interpretato da Grégory Fitoussi – e al capitano Franz Agland – interpretato da Tchéky Karyo.

La Foresta degli Scomparsi Anticipazioni: ecco le trame degli episodi in onda oggi

Nel primo episodio: dodici corpi senza vita vengono trovati sepolti in una fossa comune, vicino alla Foresta Nera e a una base militare franco-tedesca. Il giudice istruttore Camille Hartmann, reduce da un brutto incidente stradale e affetta da una grave amnesia, crede di essere in qualche modo di essere legata al caso e vuole indagare.

Nel secondo episodio: Camille interroga la sua vecchia amica Jeanne Montal, la moglie di Bertrand, una delle vittime. Le dichiarazioni della donna danno una vera e propria svolta alle indagini ma in che modo? Cosa ci sarà dietro?

Nel terzo episodio: Birgit il capo dell'Ufficio della Polizia Criminale di Stato nel Baden-Württemberg, tiene sotto sorveglianza Klaus Mach. Il suo obiettivo è cogliere in flagrante Hanne Katz mentre cerca di ucciderla.

Nel quarto episodio: a morire è stata Hanne Katz e purtroppo questo non è servito a chiarire chi abbia ucciso la prima delle vittime della fossa comune. Erik e Franz continuano a indagare sotto la direzione di Birgit.

La Foresta degli Scomparsi va in onda stasera su Canale5 dalle ore 21.20.