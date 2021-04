La Compagnia del Cigno 2: video intervista a Ivan Cotroneo, autore e regista della Fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Una storia sull'amicizia come fondamento dell'età adulta, oltre che dell'adolescenza, Ivan Cotroneo ci racconta la seconda stagione della serie Rai La compagnia del cigno.

I sette giovani musicisti, protagonisti de La compagnia del cigno, sono tornati nella seconda stagione, in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, e sono sempre guidati dall’inflessibile maestro Luca Marioni (Alessio Boni). Sono ormai arrivati alla soglia dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio, e la competitività è sempre più intensa, anche fra di loro. Ad accelerare i conflitti l'arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà (Mehmet Gunsur), ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio grande amico di Marioni e di sua moglie Irene (Anna Valle), e ora direttore d'orchestra di fama mondiale.

Ivan Cotroneo, autore e regista de La compagnia del cigno, ci racconta in questa video intervista come si sono evolute le dinamiche della serie.

foto Sara Petraglia