L’allieva, da oggi 14 luglio 2025 su Rai 1 le repliche della Fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

Ottime notizie per i fan de L’allieva, che torna in onda su Rai 1 a partire dal oggi, lunedì 14 luglio 2025. Ecco tutte le Anticipazioni sulla programmazione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Nuovo cambio programmazione su Rai 1. Da oggi, lunedì 14 luglio 2025, torna L’allieva ovvero l’amata fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, in onda a partire dalle 14.05 dopo il Tg 1. Le repliche della prima stagione ci accompagneranno per lunghe settimane, per poi lasciare il posto a quelle di Cuori e, infine, a quelle de Il Paradiso delle Signore. Ecco tutte le Anticipazioni nel dettaglio.

L’allieva torna su Rai 1 con le repliche della prima stagione

In questa estate la Rai ha deciso di stupirci con continui cambi di programmazione e ha accontentato i fan de L’allieva, l’amatissima fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. A partire da oggi, lunedì 14 luglio 2025, andrà in onda la prima stagione della fiction su Rai 1 alle ore 14.05 ovvero dopo lo spazio dedicato al Tg 1. Per chi non avesse mai avuto occasione di guardare L’allieva e fosse curioso di sapere qualcosa di più, ecco in breve la trama della serie tv trasmessa dal 2016 al 2020 proprio su Rai 1.

La protagonista è Alice Allevi, studentessa di medicina che non sa ancora bene quale specializzazione prendere dopo anni di studio. L’improvvisa morte della badante di sua nonna le fa capire che la sua passione potrebbe essere la medicina legale. Così, decisa a perseguire la sua via, Alice inizia a studiare con entusiasmo ma si imbatte nel carismatico quanto arrogante dottore Claudio Conforti, del quale finirà per innamorarsi. Tra loro nasce un’intesa particolare e forte, disturbata tuttavia dalla presenza di Arthur, figlio del direttore dell’istituto, che ha un debole per Alice e la fa vacillare. Mentre cerca di ascoltare il proprio cuore, Alice risolverà casi sempre più intrigati direttamente dal tavolo operatorio.

Su Rai 1 le repliche de L’Allieva in attesa de Il Paradiso delle Signore 10

Tante novità nel cast, che si arricchisce di nuovi personaggi, ma anche l’atteso ritorno di Rosa Camilli un personaggio centrale per il futuro di Marcello Barbieri e per la sua storia d’amore con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Tanta attesa per le nuove puntate che saranno sicuramente ricche di colpi di scena.