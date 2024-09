Kostas: stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie con Stefano Fresi

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento su Rai 1, in prima serata, con i casi dell'ispettore Kostas, nato dalla penna dello scrittore greco Petros Markaris e interpretato da Stefano Fresi. La trama della seconda puntata.

Va in onda stasera in prima serata su Rai 1, dopo l'ottima accoglienza di pubblico della settimana scorsa, la seconda puntata di Kostas, composta al solito da due episodi, diretta da Milena Cocozza e interpretata nel ruolo principale dell'ispettore della omicidi di Atene da Stefano Fresi. Conclusa l'indagine del primo romanzo della serie, scritto da Petros Markaris, "Ultime della notte", proseguiamo con la traccia narrativa tratta da "Difesa a zona", iniziata nella prima puntata col ritrovamento di un cadavere senza volto sull'isoletta dell'Egeo dove Kostas Charitos trascorreva le vacanze con la moglie Adriana e la figlia Caterina, quando un terremoto non solo ha riportato alla luce il corpo, ma ha anche interrotto una proposta di matrimonio poco gradita...

Kostas: la trama della seconda puntata

La puntata, sceneggiata da Michela Straniero con la collaborazione di Valentina Alferj, intreccia come al solito la complicata indagine in corso con la vita privata del burbero commissario. Un terribile mal di schiena annienta il commissario Charitos e Adriana (Francesca Inaudi), seppur preoccupata, non ne è affatto sorpresa: testa e corpo sono collegati! Nascondendosi dietro alla promessa di prenotare al più presto una visita dal dottore, Kostas fugge in commissariato, dove però si respira un’aria tesa: l’assassinio di Kostantinos Koustas, proprietario di aziende, locali notturni e squadre di calcio di serie C, è l’ennesima gatta da pelare. Se a questo si aggiunge il fatto che Adriana si è messa in testa di voler trovare un lavoro, è evidente che Kostas si vede attaccato su più fronti. Unica consolazione: Ghikas (Luigi Di Fiore), nel vano tentativo di tranquillizzarlo, gli ha assegnato un nuovo agente, Nikos (Giulio Tropea), che però entra subito in rotta di collisione con il vicecommissario Petros (Marco Palvetti). Quando Kostas verrà costretto a fermarsi a causa di un infarto, saranno proprio Petros e Nikos a portare avanti l’indagine, incontrando qualche difficoltà. E a toglierli d’impaccio ci penserà Klio (Maria Chiara Centorami), la segretaria di Ghikas: la ragazza riesce a identificare lo sconosciuto emerso dal terreno a seguito del terremoto sull’isola. E la sorpresa è che il morto dell’isola è strettamente legato all’indagine sull’omicidio di Kostantinos Koustas.

Kostas va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, ma se preferite lo streaming, trovate tutte le puntate su RaiPlay.