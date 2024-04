Isola dei Famosi: le anticipazioni della terza puntata, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 15 aprile, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L’Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della terza puntata

Stasera ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. In nomination Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron. Chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

L'arrivo di Francesco Benigno a Playa Espinada ha rotto l'armonia del gruppo. Riusciranno a ristabilire l'equilibrio? L'attore siciliano, approdato nell'isola soli quattro giorni ha già avuto diverse discussioni con gli altri naufraghi che l'hanno accusato di voler litigare solo per attirare le attenzioni delle telecamere.

Nel corso della puntata i 4 immuni - Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi, Pietro Fanelli - si sfideranno in un duello faccia a faccia in Playa Palapa.

Spazio anche al ritorno di Greta Zuccarello che cercherà di riprendersi la leadership del gruppo ora detenuta da Edoardo Stoppa.

Infine, le nuove nomination.

