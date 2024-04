Isola dei Famosi: le anticipazioni della seconda puntata, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 11 aprile 2024,in onda il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5.

Oggi, giovedì 11 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con L’Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della seconda puntata

Dopo il successo del debutto, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A seguire le avventure dei naufraghi direttamente dll'Honduras, Elenoire Casalegno

Questa sera il gruppo dei famosi incontrerà per la prima volta quello dei non famosi, Peppe Di Napoli,Alvina Verecondi Scortecci Khady Gueye e Pietro Fanelli: riusciranno a integrarsi e iniziare una nuova convivenza?

Elenoire, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che permetterà ad alcuni naufraghi di salvarsi dalle nomination.

Nel corso della puntata ci sarà il verdetto del televoto: chi si salverà tra Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, spazio alle nuove nomination.

La regia è affidata a Roberto Cenci.

La seconda puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

