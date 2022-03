Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 28 marzo 2022

Anticipazioni TV

Stasera, il terzo appuntamento con la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladmir Luxuria.

Oggi, lunedì 28 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso degli ultimi giorni che i naufraghi hanno trascorso nelle spiagge di Cayos Cochinos, a causa di un violentissimo temporale. Ieri, Alvin ha fatto sapere che i naufraghi stanno bene e che tutti i concorrenti sono tornati in Playa. Il miglioramento del tempo permetterà anche il nomale svolgimento della puntata di questa sera.

lona Staller tornerà su Playa Accoppiada: quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara?

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamada e i naufraghi in coppia di Accoppiada: quale dei due gruppi avrà la meglio?

Infine, spazio alle nuove nomination

La terza puntata della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 su Canale

