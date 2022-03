Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 24 marzo 2022

Anticipazioni TV

Stasera, il secondo appuntamento con la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladmir Luxuria.

Dopo il successo del debutto, oggi, giovedì 24 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso della serata sbarcheranno sull’Isola altri tre naufraghi: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara…

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. Tra queste il ritorno della mitologica prova del fuoco, in una veste del tutto inedita e rinnovata che permetterà ai naufraghi di sfidarsi in veri e propri duelli.

Infine, spazio alle nuove nomination.

Ospite in studio il conduttore di #IsolaParty Ignazio Moser.

La seconda puntata della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 su Canale 5.

