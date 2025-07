Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di mercoledì 2 luglio: la finale

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, in onda la decima e ultima puntata de L'Isola dei Famosi condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras.

Isola 2025, le anticipazioni di mercoledì 2 luglio

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’attesissima finale de “L’Isola dei Famosi”, il celebre reality show targato Mediaset e prodotto in collaborazione con Banijay Italia. A guidare i telespettatori in questa serata ricca di emozioni sarà Veronica Gentili, al timone di questa edizione, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista e da Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras.

Una puntata imperdibile che si preannuncia carica di colpi di scena, prove estreme e momenti indimenticabili. Sei i naufraghi finalisti che si contenderanno il titolo: Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Tutti pronti a mettersi in gioco un’ultima volta, affrontando sfide individuali che metteranno alla prova la loro resistenza fisica, il coraggio e la forza mentale maturata in oltre due mesi di sopravvivenza sull’isola.

Ma la gara non sarà fatta solo di prove e televoti: ci saranno sorprese speciali, emozioni intense e momenti di profonda commozione. I naufraghi rimasti in gioco avranno infatti l’occasione di vedere

come sono cambiati, fisicamente e interiormente, durante questa esperienza estrema. Per molti sarà un vero e proprio viaggio introspettivo, un confronto con se stessi e con ciò che hanno lasciato a casa prima di partire per l’Honduras.

A rendere ancora più intensa la serata sarà la presenza in studio di tutti gli ex naufraghi di questa edizione, pronti a fare il tifo, commentare, e vivere insieme al pubblico ogni singolo momento di questa appassionante conclusione. Il meccanismo della finale prevede una serie di televoti flash, che porteranno – eliminazione dopo eliminazione – alla proclamazione del vincitore assoluto de “L’Isola dei Famosi 2025”.

La finale de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera in diretta a partire dalle 21.30 su Canale 5

