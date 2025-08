Io sono Farah, Engin Akyurek è Tahir nella soap di Canale 5 con Demet Ozdemir

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Engin Akyurek, l’affascinante attore che presta il volto a Tahir Lekesiz. Conosciamo meglio la vita privata e la carriera dell’affascinante protagonista della soap di Canale 5.

La nuova soap turca Io sono Farah sta piacendo moltissimo agli spettatori di Canale 5, merito della protagonista Demet Ozdemir ma anche del sensuale Engin Akyurek, che presta il volto a Tahir Lekesiz. Conosciamo meglio la vita privata e la carriera dell’affascinante attore.

Io sono Farah, chi è Engin Akyurek

Nato ad Ankara il 12 ottobre 1981, sotto il segno della Bilancia, Engin Akyurek si laurea in lingua e storia presso l’Università di Ankara nel 2002, ma il suo amore per la recitazione lo porta a tentare questa strada una volta conclusi gli studi. La sua carriera inizia in modo insolito ovvero con la vittoria, nel 2004, in un talent show turco grazie al quale ottiene un ruolo nella serie televisiva Yabanci Damat. A tutti è immediatamente chiaro che Engin possiede uno spiccato talento e così, due anni dopo, l’attore esordisce anche sul grande schermo nel film Kader con il ruolo di Cevat, per il quale viene candidato a “Miglior promessa maschile” ai Turkish Cinema Awards del 2006. Il primo ruolo da protagonista arriva nel 2009 nella serie turca Bir Bulut Olsam, dove interpreta Mustafa Bulut, un ruolo delicato e particolare che aveva bisogno di un interprete profondo e che gli ha regalato notorietà in Turchia. L’anno successivo, invece, Engin diventa famoso a livello internazionale per il ruolo di Kerim Illgaz in Fatmagul'ün Suçu Ne?. Nel 2014, invece, veste di panni di Omer Demir nella soap Kara Para Ask, e grazie a questa interpretazione strabiliante viene candidato e vince il premio di Miglior Attore ai Seoul International Drama Awards 2015 poi viene candidato come miglior attore agli International Emmy Awards, come primo turco a ricevere una candidatura in questa categoria.

Engin Akyurek è Tahir nella soap Io sono Farah

Mentre Kara Para Aşk diventa un successo internazionale ed è ancora oggi tra le soap turche più viste di sempre, tanto da apparire anche sulla piattaforma streaming Netflix con il nome di Black Money Love, Engin Akyurek continua la sua carriera con nuovi emozionati ruoli tra cui anche ruoli storici come Sancar Efeoğlu, erede della dinastia degli “Efe" nella serie tv serie è Sefirin Kızı, distribuita in moltissimi Paesi tanto da ricevere numerosi premi come quello di Migliore serie dell’anno al Festival Internazionale del Cinema di Smirne. Nel 2022 arrivano per Engin due ruoli di primo piano ovvero quello del capitano Salih nel film Yolun Açık Olsun, prodotto da Lanistar Medya e Same Film, per Netflix, poi è tra i protagonisti della serie Kaçış (Fuga) prodotta da O3 Medya e Same Film per Disney Plus. Nel 20023, invece, Engin è Tahir Lekesiz nella soap Io sono Farah, attualmente in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, al fianco di Demet Ozdemir. Entro il 2025 in arrivo la nuova serie su Netflix dal titolo Old Money con il ruolo di Osman, un uomo che si è fatto da sé e dimostra audacia e determinazione.

Io sono Farah, la carriera di scrittore di Engin Akyurek

Con 2,3 milioni di followers su Instagram, Engin Akyurek è uno degli attori turchi più apprezzati a livello internazionale. Tra le sue passioni, tuttavia, c’è anche quella per la scrittura. Nel 2018, Engin ha pubblicato il suo primo libro di racconti dal titolo “Silenzio”, in Italia approdato nel luglio 2025 ed edito Bertoni Editore. Si tratta di una raccolta di racconti che rievocano l’adolescenza e l’infanzia di Engin, fino ai racconti ambientati all’università e al suo impegno nel fondare la rivista letterata turca Kafasina Gore, sulla quale c’è sempre un suo nuovo racconto, che scrive anche quando molto impegnato sul set. Nel 2023, poi, l’attore scrive il secondo libro ovvero “Senza tempo”, una raccolta di racconti pubblicata proprio sulla rivista letteraria e ancora non tradotti in italiano. Va fatto presente che il ricavato di entrambi i libri è stato devolto da Engin totalmente in attività benefiche, davvero un bel gesto da parte sua. Mistero totale, invece, per la vita privata del protagonista de Io sono Farah, che è davvero molto riservato e non dà mai in pasto ai media informazioni sul suo status sentimentale.

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.