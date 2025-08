Io Sono Farah: Demet Ozdemir torna su Canale5. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'attrice turca

Anticipazioni TV

Demet Ozdemir torna a tenerci compagnia: è lei l'attrice che presta il volto alla protagonista di Io Sono Farah, la nuova soap opera turca di Canale5. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Finalmente, Demet Ozdemir, amata ed indimenticata protagonista di soap turche di successo, come My Home My Destiny, torna a farci compagnia su Canale 5: lei è il personaggio principale di Io Sono Farah, la nuova dizi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 28 luglio 2025. Che cosa sappiamo però della Ozdemir? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua sfavillante carriera!

Io Sono Farah: Demet Ozdemir torna su Canale 5

Da qualche anno a questa parte, i telespettatori italiani sono sempre più appassionati ed esperti di dizi, ossia di soap turche. Infatti, è da tempo ormai che i vertici Mediaset arricchiscono il palinsesto di Canale 5 con - talvolta divertenti ed altre commoventi - storie che provengono direttamente dalla Turchia. Tra i volti deli attori turchi più amati nel nostro Paese ci sono senza ombra di dubbio quello dell'affascinante Can Yaman e quello della talentosa Demet Ozdemir. Sono diverse le soap in cui abbiamo avuto modo di apprezzare le doti attoriali di quest'ultima, ed ora, finalmente, è tornata a tenerci compagnia nei pomeriggi estivi come protagonista di Io Sono Farah, soap che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:45 su Canale 5 da lunedì 28 luglio 2025.

Demet Ozdemir: Vita Privata e Carriera dell'attrice di Io Sono Farah

Demet Ozdemir è nata ad Izmit, in Turchia, il 26 febbraio del 1992; quindi è del segno dei Pesci ed ha 33 anni. Sua madre è Aysen Sener, e suo padre Sinan Ozdemir; inoltre, le è l'ultima di tre figli: i suoi fratelli si chiamano Volkan e Derya. I suoi genitori hanno divorziato quando lei aveva sette anni, e così si è traferita ad Istanbul con mamma e fratelli. Sin da piccola ha dimostrato di essere molto portata per la danza, e così ha preso parte a qualche gruppo. Dopo essere comparsa in alcuni videoclip musicali, come ad esempio Ates Et Ve Unut di Mustafa Sandal, nel 2013 è stata scelta per interpretare Aylin in una serie TV, Sana Bir Sir Verecegim, esordendo sul piccolo schermo. Il suo debutto sul grande schermo, invece, risale al 2014, quando ha recitato nel film Tut Sozunu. Grazie alla sua carriera attoriale ha ricevuto diverse candidature ed ha vinto numerosi premi, specialmente per il ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno. Il suo profilo Instagram ufficiale è @demetozdemir, e conta ben 16,8 milioni di follower. In merito alla sua vita privata, invece, nel 2021 ha ufficializzato la relazione con l'attore e cantante Oguzhan Koc, con il quale si è sposata nel 2022; nel 2023, però, hanno divorziato. Sempre nel 2023 ha dato avvio ad una storia d'amore con un imprenditore, Kadir Gunes, che dovrebbe durare tuttora.

Demet Ozdemir: I suoi ruoli più importanti nelle Soap

In Io Sono Farah, Demet Ozdemir impersona una ragazza-madre che è fuggita dal suo Paese insieme al figlioletto malato, Kerim, per rifugiarsi in Turchia e ricominciare da capo. Il suo personaggio si distingue senza ombra di dubbio per il grande coraggio, come come quello che interpretava in My Home My Destiny. Qui, la Ozdemir era Zeynep, una giovane donna che ha avuto la forza di prendere in mano la sua vita per ribaltare un destino infausto. D'altra parte, noi l'abbiamo conosciuta in DayDreamer - Le ali del sogno, dove prestava il volto a Sanem, una ragazza piuttosto buffa con il sogno di diventare scrittrice e che finisce con il perdere la testa per colui che più detesta al mondo, Can, interpretato proprio da Can Yaman.

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.