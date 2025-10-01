TGCom24
Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025

Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata

Oggi, mercoledì 1 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che sta conquistando sempre di più il pubblico a casa.

Io Canto Family, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

Dopo le prime due puntate, che hanno già regalato performance sorprendenti e momenti intensi, la gara entra ora in una fase decisiva. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, il meccanismo si fa sempre più serrato: eliminazioni immediate e colpi di scena renderanno la serata carica di tensione e aspettative.

Sul palco si sfideranno otto nuove coppie, pronte a giocarsi il tutto per tutto davanti ai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Saranno proprio loro a seguire e sostenere i concorrenti in questo percorso, con l’obiettivo di trasformare ogni esibizione in un momento unico.

Ma non basterà emozionare i coach: a decretare il destino delle coppie saranno i giudici di questa edizione, Patty Pravo e Noemi. Le due artiste non solo avranno il compito di valutare le performance, ma potranno anche premiare una coppia con l’accesso diretto alla finale, un privilegio che potrebbe ribaltare gli equilibri della competizione.

Al termine della puntata, il pubblico avrà finalmente un quadro più chiaro: due coppie già finaliste e altre dieci ancora in corsa, pronte a darsi battaglia nei prossimi appuntamenti. La sfida si preannuncia serrata, con esibizioni che promettono di emozionare e sorprendere.

Accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, con una giuria d’eccezione, coach di altissimo livello e la forza dei legami familiari che danno un’anima al programma, il terzo appuntamento di Io Canto Family si preannuncia imperdibile.

