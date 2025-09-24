Io Canto Family, stasera su Canale 5, la seconda puntata: quattro coppie a rischio eliminazione

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 24 settembre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker e diretto artisticamente da Roberto Cenci. La gara entra subito nel vivo: la seconda puntata sarà infatti caratterizzata dalle prime eliminazioni, che renderanno la competizione ancora più serrata.

Io Canto Family, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

Sul palco si esibiranno otto nuove coppie, ma solo quattro proseguiranno la corsa, affidandosi poi ai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Le altre dovranno abbandonare il programma. A valutare le performance saranno Patty Pravo e Noemi, che avranno anche il compito di premiare una coppia con l’accesso diretto alla finale.

La band del maestro Valeriano Chiaravalle accompagnerà le esibizioni, regalando al pubblico non solo musica ma anche storie personali e momenti di forte emozione, legati alla forza dei rapporti familiari.

Noemi: "Un’esperienza che profuma di regalo"

Per Noemi, giudice d’eccezione al fianco di Patty Pravo, questa nuova avventura televisiva si sta rivelando carica di emozioni:

“Mi sta regalando un sacco di emozioni, di storie bellissime all’insegna della generosità dei più giovani nei confronti dei genitori, che a loro volta hanno realizzato il sogno di vederli sul palco. Mi ha colpito la consapevolezza dei ragazzi, perché spesso si pensa che le nuove generazioni siano distaccate, invece vedo tanto materiale umano, tante piccole persone che possono disegnare un futuro bellissimo”.

Essere giudice in un talent non è semplice, ma la cantante spiega il suo approccio:

“Ho vissuto sulla mia pelle i ‘no’, ma penso che facciano parte del bagaglio di un artista. Credo però che le cose vadano alleggerite: la gara qui profuma di regalo, è un incontro tra generazioni e questo me lo fa vivere in un modo diverso. I miei giudizi si orientano sull’emozione e sul percorso. Anche chi non supera il turno mi abbraccia, mi chiede consigli. Io dico loro che questo è solo un primo passo e che se hanno davvero il sogno della musica devono continuare”.

Accanto a lei in giuria c’è Patty Pravo, icona della musica italiana:

“Io amo Patty, è una donna che ha sempre vissuto con grande libertà, un’artista che ha raccontato tante epoche e che ha avuto il coraggio di fare ciò che sentiva, senza paura di non piacere. La guardo con ammirazione, per me è una guida non solo per i ragazzi ma anche come donna e come artista. Ogni volta che mi guarda mi sciolgo”.

Con storie familiari, musica e tanto talento Io Canto Family promette dunque una puntata ricca di emozioni, tra sfide serrate e momenti di pura condivisione.