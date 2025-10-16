Io Canto Family, stasera su Canale 5, la quinta puntata

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che sta conquistando sempre di più il pubblico a casa.

Io Canto Family, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, prodotto da RTI e con la direzione artistica di Roberto Cenci, si prepara a vivere la semifinale, un appuntamento ricco di musica, emozioni e colpi di scena.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di un ospite d’eccezione, un nome che ha fatto la storia della musica italiana: Renato Zero. L’artista romano, icona indiscussa di stile e sensibilità, salirà sul palco per regalare al pubblico momenti di pura magia, interpretando alcuni dei suoi brani più amati e interagendo con i giovani concorrenti del talent..

La competizione entra nella sua fase più calda. Delle otto coppie ancora in gara, solo sei riusciranno a ottenere l’ambito accesso alla finalissima. Le famiglie si sfideranno con tutta la loro energia e il loro talento per conquistare un posto nell’ultimo atto del programma, dove ogni nota, emozione e legame sarà decisivo.

A sostenerle e guidarle, come sempre, ci sono i coach: Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci e Giusy Ferreri

A decretare chi potrà continuare il proprio percorso e chi invece dovrà abbandonare la gara sarà la giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Saranno loro a scegliere quali coppie passeranno direttamente alla finale e quali dovranno affrontare il ballottaggio. Tuttavia, come in ogni puntata, il colpo di scena è dietro l’angolo: il pubblico in studio, formato da cento persone, potrà ribaltare completamente le sorti della gara

La quinta puntata di Io Canto Family ci aspetta questa sera a partire dalle 21,30 su Canale 5