Io Canto Family, stasera su Canale 5, la finalissima

Anticipazioni TV

Oggi, giovedì 23 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker.

Oggi, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che sta conquistando sempre di più il pubblico a casa.

Io Canto Family, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

Dopo settimane di sfide emozionanti, risate e momenti toccanti, le otto coppie familiari rimaste in gara si preparano a giocarsi tutto in una serata che si preannuncia spettacolare. Mamme e figli, padri e figlie, fratelli e sorelle: ognuno porterà sul palco la propria storia, il proprio talento e un legame indissolubile che rappresenta il cuore di questo format tanto amato dal pubblico.

Durante la serata, le coppie finaliste si contenderanno la vittoria del titolo e un montepremi di 50.000 euro, oltre alla targa speciale di R101, radio ufficiale del programma. A consegnarla sarà la speaker Rebecca Staffelli, che durante la stagione ha seguito da vicino le emozioni e i retroscena del talent.

Le performance dei concorrenti saranno impreziosite dal supporto dei coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che hanno guidato i talenti passo dopo passo, offrendo consigli, tecnica e, soprattutto, incoraggiamento in ogni fase della competizione.

Per rendere la finale ancora più speciale, sul palco torneranno tre grandi voci che hanno fatto la storia del programma: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi. Le vincitrici delle passate edizioni si esibiranno in un medley che promette di essere un momento imperdibile, unendo passato e presente in un omaggio alla musica e al talento delle famiglie italiane.

A giudicare le esibizioni, ancora una volta, ci sarà la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, due icone della musica italiana, che con la loro sensibilità e la loro esperienza offriranno valutazioni attente e sincere. Tuttavia, come da tradizione, il verdetto finale sarà nelle mani del pubblico in sala, composto da cento persone, che decreterà la coppia vincitrice attraverso il proprio voto.

A dirigere la band dal vivo sarà il maestro Valeriano Chiaravalle, garanzia di qualità musicale e arrangiamenti d’eccellenza.

La regia è firmata da Andrea Vicario, mentre la produzione porta la firma di Fascino P.g.t., la società guidata da Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, che ancora una volta porta in televisione un format capace di unire generazioni diverse con musica, emozione e spettacolo.

La finalissima di Io Canto Family ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 su Canale 5